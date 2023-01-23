Папа отслужил Св. Мессу по случаю Воскресенья Слова Божьего

22 января Папа Франциск совершил торжественную Святую Мессу в Ватиканской базилике по случаю Воскресенья Слова Божьего. Этот ежегодный праздник, отмечаемый в третье рядовое воскресенье, Святейший Отец учредил в 2019 году апостольским посланием Aperuit illis. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Папа размышлял над евангельским чтением дня (Мф. 4,12-23), в котором Иисус начинает Свою публичную деятельность с города Капернаума, перекрёстка народов и культур. Господь стремится донести Слово Божье до всех, приглашает всех к обращению и призывает первых учеников, чтобы и они могли передавать свет Евангелия другим. Эти три аспекта, подчеркнул Папа Франциск, помогают нам воспринять живое слово спасения и быть его глашатаями.

Прежде всего, Слово Божье предназначено для всех. В Евангелии Господь «всегда в движении, в пути к другим», Он возвещает весть о Божьей любви иностранцам, язычникам, жителям разных регионов и культур (см. Мф 4,15-16). Теперь исцеляющее Слово и милосердие Божье открыто не только праведникам Израиля, но и всем страждущим и угнетённым. «Этот аспект имеет для нас решающее значение», – подчеркнул Епископ Рима: Слово Христово предназначено каждому, оно не поддаётся нашим расчётам, оно растёт спонтанно и непредсказуемо. Благовестие – главная и неотложная миссия церковной общины, как это было для Иисуса, и этой задачей нельзя пренебрегать под предлогом множества второстепенных занятий: Слово Божье должно находиться в центре.

Во-вторых, отметил Папа, Благая весть призывает к обращению. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 4,17), – говорит Иисус, и это означает, что Его Слово потрясает, побуждает к переменам, приводит к кризису, ибо «оно живо, действенно и острее всякого меча обоюдоострого <…> и судит помышления и намерения сердечные» (Евр 4,12). Слово Бога преображает сердца и умы, помогает бороться с грехами и пороками, изменяет людей и направляет их жизнь к Господу. Нужно предоставить место для Его Слова, подчеркнул Папа, и тогда наше видение, жизненные ориентиры и предпочтения изменятся: это верно и для мирян, и для пастырей Церкви.

В-третьих, Слово Божье создаёт себе глашатаев. Проходя близ Галилейского моря, Иисус обращается к двум братьям-рыбакам Симону и Андрею и приглашает следовать за Ним, обещая сделать их «ловцами человеков» (Мф 4,19): теперь они станут апостолами, выходящими в открытое море мира, чтобы возвещать радость Евангелия братьям и сёстрам, отметил Святейший Отец:

«В этом и заключается динамика Слова: оно вовлекает нас в ‘сеть’ любви Отца и делает апостолами, которые испытывают неудержимое желание собрать всех встреченных в лодке Царства Божьего».

Христиане должны услышать заново призыв Самого Иисуса быть «ловцами человеков»: возвещать Его Слово и «придавать ему плоть», выходя к страждущим. Такова наша миссия, подчеркнул Папа: стать искателями потерянных, угнетённых и удручённых, нести им не себя, а утешение Божьего Слова, которое изменяет жизнь и радует осознанием того, что Бог – наш Отец, Который обращается к каждому. Перед нами прекрасная миссия – говорить другим: «Брат, сестра, Бог приблизился к тебе, слушай Его, и в Его Слове ты найдешь чудесный дар!».

В конце проповеди Папа Франциск выразил признательность благовестникам – пастырским работникам, чтецам и катехизаторам, диаконам и священникам, а также всем, кто внял его неоднократным призывам «повсюду носить с собой Евангелие и читать его каждый день».

«Пусть для всех будет утешением и наградой сладчайшая радость возвещения Слова спасения».