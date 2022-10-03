Папа на Мессе для жандармерии Ватикана: в службе нужны вера и милосердие

Вечером 1 октября в Лурдском гроте Ватиканских садов Папа Франциск возглавил Святую Мессу для Корпуса жандармерии по случаю её небесного покровителя св. Михаила Архангела. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец подчеркнул, что те, кого называют «ангелами-хранителями» Папы Римского, поступили в жандармерию «по призванию, из желания сделать что-то хорошее, служить и возрастать». Однако человек привыкает к будням, и тогда – вместо того, чтобы расти, – он опускается и становится «теплохладным». От этого не застрахованы и священники: когда нет движения, наступает застой, отметил Епископ Рима. Поэтому необходимо делать над собой усилия и постоянно, с верой двигаться вперёд, расти, возрождаться и возобновлять призвание, ежедневно реализуя его в служении.

Папа сказал служащим Корпуса жандармерии, что иногда нетерпение и гнев из-за увиденной несправедливости, которую нельзя исправить, угашает милосердие и лишает инициативы. «Однако Господь просит нас решительно возрождаться с любовью и крепостью». Никто не застрахован от ошибок, отметил Папа: их следует смиренно признавать и с новыми силами идти дальше. Непростая работа жандармов должна выполняться в перспективе служения, с постоянной готовностью отчитаться: «Я сделал всё, что был должен, я старался укреплять своё призвание и помогал ему расти».

В конце проповеди Папа Франциск вознёс молитву, дабы святой архангел Михаил помог ватиканским жандармам «возродить полученный ими дар в духе милосердия, в силе служения; и не впадать ни в боязнь, ни в самоуверенность»:

«Если вы будет осуществлять призвание в полной мере, то различные проблемы растворятся сами собой. Проблемы уходят, когда есть сила, ведущая вперёд».