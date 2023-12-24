Папа отправил своего делегата на Святую Землю

В условиях «третьей мировой войны», происходящей в разных частях мира, Папа Франциск неустанно молится о мире и призывает положить конец кровавым конфликтам. Передает русская служба Vatican News.

В качестве очередного знака участия в страданиях людей, живущих в районах боевых действий, Папа отправил своего элемозинария кардинала Конрада Краевского на Святую Землю.

В сообщении Департамента служения милосердия отмечается, что Святейший Отец просит сопровождать эту поездку своего представителя молитвой, дабы испросить дар мира для территорий, где до сих пор слышится грохот оружия. Департамент служения милосердия упоминает о памятном событии в Ватиканских садах: 8 июня 2014 года в присутствии израильского президента Шимона Переса и палестинского президента Махмуда Аббаса Папа вознес молитву, по сей день остающуюся актуальной:

«Господи, Боже мира, услышь наше моление! Даруй нам мир, научи нас миру, веди нас к миру. Открой глаза наши и сердца и дай нам мужество сказать: “Нет войне — никогда!”; “Войной все разрушается!”. Ниспошли нам смелость совершать конкретные дела для созидания мира. Пусть из сердца каждого человека будут искоренены слова “разделение”, “ненависть”, “война”! Господи, разоружи языки и руки, обнови сердца и умы, чтобы словом встречи было всегда “брат”, а стилем жизни стал “шалом”, “мир”, “салам”!»

Кардинал Краевский присоединится к сугубой молитве о мире к латинскому Патриарху Иерусалима кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле и ко всей поместной Церкви, празднуя Рождество Господа нашего Иисуса Христа, Князя мира и единственной надежды для мира.