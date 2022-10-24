Папа Франциск открыл электронную регистрацию на ВДМ-2023 (+ ФОТО)

По завершении воскресного «Ангелуса» Папа Франциск открыл регистрацию на следующий Всемирный день молодежи, который пройдет в Лиссабоне, Португалия, в августе 2023 года, сообщает русская служба Vatican News.

С помощью студентов из португальского университета, обучающихся в Риме, Папа стал первым официально зарегистрированным паломником ВДМ. Он призвал молодых людей во всем мире уже сейчас зарегистрироваться для участия в международном празднике веры.

После долгого периода самоизоляции из-за пандемии «мы вновь откроем для себя радость братских объятий между народами и между поколениями, в которой мы так нуждаемся», – сказал Папа.

Он также сообщил, что в субботу 22 октября в Мадриде были причислены к лику блаженных Висенте Никасио Ренунсио Торибио и одиннадцать сподвижников из Конгрегации Святейшего Искупителя (редемптористов), убитых из ненависти к вере в Испании в 1936 году.

«Пример этих свидетелей, проливших кровь за Христа, побуждает нас быть последовательными и мужественными; пусть их заступничество поддерживает тех, кто стремится сегодня сеять Евангелие в мире», – сказал Папа.

Приветствуя паломников после чтения молитвы Angelus во Всемирный день миссий, Франциск призвал поддержать миссионеров молитвой и конкретной солидарностью.

«Сегодня отмечается Всемирный день миссий, тема которого в этом году — «Вы будете моими свидетелями»», — сказал Папа, отметив, что этот день знаменует собой «важную возможность пробудить во всех крещеных людях желание участвовать во вселенской миссии Церкви через свидетельство и провозглашение Евангелия».

В своем послании к Всемирному дню миссий 2022 года Папа пишет: «Я продолжаю мечтать о полностью миссионерской Церкви и о новой эре миссионерской деятельности среди христианских общин».