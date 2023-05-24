Папа открыл Генеральную ассамблею Итальянской епископской конференции

22 мая Папа Франциск открыл 77-ю Генеральную ассамблею Итальянской епископской конференции (CEI). Встреча проходит в Ватикане, в Новом зале Синода, на тему «Услышать, что Дух говорит Церквам: шаги к распознаванию». В весенней сессии итальянского епископата принимают участие более 200 иерархов, сообщает Vatican News.

Встреча епископов с участием Святейшего Отца была закрытой. Папа особым образом приветствовал епископов из области Эмилия-Романья, подвергшейся тяжелому испытанию водной стихией. Собратья рассказали Епископу Рима о многочисленных жестах солидарности: именно этот аспект Церкви в Италии, то есть милосердную заботу о людях, Папа Франциск особенно высоко оценил.

Встреча епископов со Святейшим Отцом продолжалась около трех часов и проходила в форме вопросов и ответов. Основными темами были молодежь и проблема призваний, финансы, идеологии, служение священников, семинарии и их объединение, проблема мира – на Украине и во всем мире — и защита окружающей среды. Папа призвал епископов всегда проявляться сострадание к человеку и заботиться об этом в первую очередь в ситуациях нужды: эти слова Папы пересказал генеральный секретарь Итальянской епископской конференции монсеньор Джузеппе Батури в эфире телеканала TV2000.

Особое внимание Папа заострил на теме миграции, подарив всем епископам книгу «Братишка» баскского поэта Аметса Арзаллуса Антиа – трагическую историю молодого гвинейца, отправившегося на поиски младшего брата, который уехал в Европу, но так и не достиг своей цели.