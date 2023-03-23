Папа освятил колокол «Голос нерождённых» (+ ФОТО)

Накануне общей аудиенции 22 марта Папа Франциск совершил обряд благословения колокола «Голос нерождённых». Этот колокол, подаренный польским фондом «Жизни быть» (ŻYCIU TAK) жителям Замбии, будет доставлен в кафедральный собор Младенца Иисуса в Лусаке, а затем отправится в путешествие по многим другим приходам африканской страны. Передает русская служба Vatican News.

Церемония освящения колокола состоялась у входа в ватиканский Зал Павла VI; на ней присутствовали архиепископ Лусаки монсеньор Алик Банда и вице-президент фонда Богдан Романюк. Колокола «Голос нерождённых» уже звонят в Польше, Украине и Эквадоре.

В конце общей аудиенции Папа Франциск упомянул об этой инициативе в обращении к польским верующим:

«В ближайшую субботу мы будем праздновать торжество Благовещения Господня. На вашей родине это также День молитв о святости жизни. В знак необходимости защиты человеческой жизни от зачатия до естественной смерти фонд ‘Жизни быть’ отправляет в Замбию колокол ‘Голос нерождённых’, который я благословил сегодня утром. Пусть его перезвон возвещает о том, что любая жизнь священна и неприкосновенна. Я благословляю вас от всего сердца».