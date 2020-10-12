Папа опечален нарушением перемирия в Нагорном Карабахе

После чтения молитвы «Ангелус» в это воскресенье Папа Франциск молился за тех, кто находится в центре конфликта в регионе Нагорного Карабаха, где достигнутое перемирие оказалось слишком хрупким. Святейший Отец также выразил близость к населению, пострадавшему от пожаров и несчастных случаев, особенно на американском континенте. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Святейший Отец выразил надежду на достижение мирного соглашения:

«Я приветствую тот факт, что между Арменией и Азербайджаном достигнута договоренность о прекращении огня в гуманитарных целях для мирного соглашения. Хотя прекращение огня оказалось слишком хрупким, я призываю к его возобновлению и выражаю соболезнования в связи с гибелью людей, страданиями и разрушением домов и мест отправления культа. Я молюсь и призываю вас молиться о жертвах и обо всех, чья жизнь находится в опасности», — сказал Папа.

Затем Святейший Отец выразил близость к населению, пострадавшему от пожаров, которые опустошают «многие регионы планеты», такие как западное побережье Соединенных Штатов, в частности, Калифорнию, а также центральные регионы Южной Америки, «район Пантанала, Парагвай, берег реки Парана, Аргентина».

«Многие пожары вызваны непрекращающейся засухой, но есть и пожары по вине человека. Да поддержит Господь тех, кто страдает от последствий этих катастроф, да соделает нас внимательными в сохранении Творения», — призвал Папа.