Папа одобрил декрет, которым 29 мая установлена литургическая память святого Павла VI

Папа одобрил декрет, которым 29 мая установлена литургическая память святого Павла VI

Февраль 07, 2019

одобрил декрет Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств, на основании которого литургическая святого Папы Павла VI с 2019 года будет включена — в качестве факультативной — в Общий календарь Церкви римского обряда.

В этом решении было принято во внимание всемирное значение деятельности Папы Монтини, равно как пример его личной святости, оставленный Народу Божьему. будет ежегодно чтить память святого 29 мая, в день его рукоположения в священники (в 1920 году), а не в день его рождения на небесах, которое произошло 6 августа, в праздник Преображения Господня.

«Новая литургическая память, — подчёркивается в декрете, — должна быть включена во все богослужебные календари и литургические книги для совершения Святой Мессы и Литургии часов. Установленные литургические тексты, прилагаемые к декрету, должны быть переведены, утверждены и — после разрешения этого департамента — опубликованы епископскими конференциями».

В декрете прослеживаются этапы жизни, главные труды и важнейшие тезисы учительства Папы Павла VI. Отмечается, что для Часа чтений Литургии часов избраны фрагменты из проповеди Папы Монтини, произнесённой на последнем открытом заседании Второго Ватиканского собора 7 декабря 1965 года, которую можно подытожить фразой: «Чтобы узнать Бога, нужно знать человека».


Виктор Владимиров

Источник: Vatican News

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