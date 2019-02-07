Папа одобрил декрет, которым 29 мая установлена литургическая память святого Павла VI

Папа Франциск одобрил декрет Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств, на основании которого литургическая память святого Папы Павла VI с 2019 года будет включена — в качестве факультативной — в Общий календарь Церкви римского обряда.

В этом решении было принято во внимание всемирное значение деятельности Папы Монтини, равно как пример его личной святости, оставленный Народу Божьему. Церковь будет ежегодно чтить память святого 29 мая, в день его рукоположения в священники (в 1920 году), а не в день его рождения на небесах, которое произошло 6 августа, в праздник Преображения Господня.

«Новая литургическая память, — подчёркивается в декрете, — должна быть включена во все богослужебные календари и литургические книги для совершения Святой Мессы и Литургии часов. Установленные литургические тексты, прилагаемые к декрету, должны быть переведены, утверждены и — после разрешения этого департамента — опубликованы епископскими конференциями».

В декрете прослеживаются этапы жизни, главные труды и важнейшие тезисы учительства Папы Павла VI. Отмечается, что для Часа чтений Литургии часов избраны фрагменты из проповеди Папы Монтини, произнесённой на последнем открытом заседании Второго Ватиканского собора 7 декабря 1965 года, которую можно подытожить фразой: «Чтобы узнать Бога, нужно знать человека».



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News