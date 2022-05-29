История полна распрей; те, кто ее изучают, призваны быть строителями мостов мира. Папа встретился с учеными-историками

28 мая Святейший Отец встретился с Папским комитетом исторических наук по случаю его пленарного заседания, передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к членам комитета, Папа Франциск выразил сожаление в связи с тем, что нынешняя обстановка в Восточной Европе не позволила принять участие во встрече некоторым коллегам из Российской академии наук, а также из Московского Патриархата.

«Я уверен, — сказал Папа, — что вы сумеете воспользоваться соответствующими возможностями, чтобы возобновить и укрепить этот совместный труд, который будет ценным вкладом в дело мира».

Действительно, отметил Папа, Комитет исторических наук, созданный по воле Папы Пия XII, призван «продвигать изучение истории, незаменимое в мастерской мира как путь диалога и поиска конкретных и мирных решений для прекращения распрей и для более глубокого познания людей и обществ. Я надеюсь, что своими исследованиями и своим анализом динамики, ознаменовавшей события человечества, историки помогут положить начало смелым процессам диалога в конкретной истории народов и государств».

Папа высоко оценил метод работы Папского комитета, основанный на диалоге и сотрудничестве с академическими учреждениями и с учеными, которые хотят изучить не только историю Церкви, но и историю человечества и его отношений с христианством на протяжении двух тысячелетий. Это сотрудничество Святейший Отец связал с историческим жестом Папы Пия XI, «библиотекаря и дипломата»: сто лет назад, 6 февраля 1922 года, Пий XI указал Церкви новое направление, открыв свой понтификат на внешней, а не на внутренней лоджии собора Святого Петра. Рассказывают, что окно, ведущее на лоджию, открывали 40 минут, — настолько оно было заблокировано ржавчиной. «Этим поступком, — подчеркнул Папа Франциск, — Пий XI пригласил нас выйти к миру, прислушаться к современному обществу и служить ему». Именно это соприкосновение с реальностью – «солидно задокументированной», добавил Папа, — остается незаменимым методом для историков, призванных избегать «идеалистического бегства в прошлое, представляющееся утешительным».

История Церкви – это место встречи и диалога между Богом и человечеством, и те, кто ее изучают, умеют сочетать мысль и конкретную реальность.

Папа упомянул о великом историке Цезаре Баронии, жившем на рубеже XVI и XVII веков. Этот великий ученый и добродетельный человек оставил на каминном дымоходе надпись: «Baronius coquus perpetuus». Он считал себя прежде всего поваром общины: в юности именно это задание дал ему святой Филипп Нери. Не один раз выдающиеся личности, приходившие к нему за советом, заставали Барония в фартуке за мытьем кастрюль.

«Теория и практика вместе приводят к истине», — подытожил Папа.