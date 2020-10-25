Папа: обвинения в ереси воспринимаю с чувством юмора

Полтора года назда — 28 мая 2019 г. — Папа Франциск дал продолжительное интервью мексиканской журналистке Валентине Алашраки, которое транслировалось по телеканалу «Телевиза». Предлагаем вниманию наших читателей видеозапись этого интервью и его подробное изложение.

В начале беседы журналистка задала Папе вопрос о ситуации с мигрантами на границе между Мексикой и США: Папа осудил воздвижение стен – не только в этой ситуации – и заявил, что то же самое он сказал бы, оказавшись лицом к лицу с президентом Трампом: «Я уже говорил об этом публично, я публично сказал, что тот, кто строит стены, сам оказывается замурованным».

Ссылаясь на обстановку в Мексике, отмеченную насилием преступных группировок, Алашраки спросила Папу, что может сделать общество и Церковь в этой ситуации. «Быть креативными в политике, в политике диалога и развития, в политике компромисса, — ответил Папа. – Иногда не остается другого решения, кроме компромисса». Но компромисса с кем? «С другими, с теми, кто думает не так, как ты». Компромиссы необходимы «для блага страны». Вместе с тем, когда Алашраки упомянула о компромиссах с наркоторговцами, Папа немедленно отверг такую гипотезу: «Это все равно что евангелизировать страну, заключив союз с дьяволом. Существуют союзы, которых заключать нельзя».

«Некоторые правительства левого толка, — продолжила Алашраки, — продвигают социальные программы, которые Вам очень нравятся, но они не уважают католические и общечеловеческие ценности. Напротив, ʺправыеʺ, которые выступают против аборта, но продвигают несправедливую социальную программу, как будто нравятся Вам меньше. Это правда?» — «С власть имущими, — отвечает Папа, — я стараюсь вести диалог на основе того лучшего, что у них есть. Благо народу можно принести отталкиваясь именно от лучшего… Необходимо признавать добро, которое есть в человеке, даже если в нем есть и зло… Я нахожу хорошее во всех людях, нахожу добрую волю, даже в неверующих есть что-то хорошее».

Журналистка затронула злободневный вопрос сексуального насилия духовенства, в частности, в Чили: Папа признает, что до него не доходила вся информация, причем некоторые сведения вышли на поверхность именно благодаря журналистам. В чем же причина того, что глава Римской Курии оказывается не в курсе некоторых событий? Может быть, дело в коррупции внутри Церкви? То же самое можно спросить и о назначениях на высокие посты тех, кто оказался недостойным. «Не всегда речь идет о коррупции, иногда причина заключается в куриальном стиле», — пояснил Папа. В ходе интервью он признал совершенные ошибки в суждениях и решениях, которые затем должен был изменить.

«У многих возникают сомнения, недоумение перед некоторыми Вашими утверждениями, — продолжила журналистка. – Например, люди говорят: кажется, Папе больше нравятся далекие, нежели свои».

«Для меня это комплимент, — последовал ответ Святейшего Отца. – Именно так поступал Иисус, и Его за это осуждали. Иисус говорит, что не здоровые, а больные, далекие нуждаются во враче». – «Так Вы предпочитаете тех, кто снаружи, или тех, кто внутри?» — «Речь идет не о предпочтениях, а о приоритетах», — пояснил Папа. На слова Алашраки о том, что в Курии жалуются на его упрёки, Папа ответил: «С одной стороны, журналисты обвиняют меня в излишней терпимости, якобы я очень терпим к коррупции в Церкви, с другой – осуждают, если я кого-то упрекаю, и говорят: это слишком. Все это хорошо, так я чувствую себя пастырем, спасибо».

А как же расценивать встречи Папы с людьми, находящимися в «неупорядоченных» ситуациях? «Когда Вы принимали в Доме Святой Марфы испанского транссексуала с его партнером, эти люди, выйдя из ʺСвятой Марфыʺ, рассказали, что Вы их обняли, благословили и сказали, что Бог их любит. Одна аргентинская разведенная женщина Вам позвонила, а потом рассказала, будто Вы разрешили ей причащаться».

«Иногда люди, в силу чрезмерного энтузиазма от встречи, рассказывают больше, чем им сказал Папа, не забывайте об этом, — пояснил Святейший Отец. – Это, конечно, риск. Но все мы – дети Божьи, и я не могу отбраковывать никого. Да, я должен быть осторожнее с теми, кто меня использует, готовит мне ловушку. Но отбраковывать – нет. Но я (в таких случаях) не могу также сказать, что их поведение находится в созвучии с Церковью, — я не могу этого делать… Я не могу также сказать, что Бог их не любит, потому что Бог любит всех, Он любил даже Иуду. Разумеется, приведенные случаи находятся на грани. Я точно не помню, что именно сказал той женщине, но наверняка это звучало так: читайте Amoris laetitia, там написано, что Вам делать, поговорите со священником и вместе найдите решение… Но я всегда остерегаюсь таких слов, как ʺможете или не можете причащатьсяʺ, — ведь я нахожусь на расстоянии 12 тысяч километров, это было бы безответственно».

В ходе беседы журналистка, ссылаясь на пресс-конференции в самолете во время апостольских поездок, отметила, что Папа нередко отступает от контекста, чем СМИ охотно манипулируют. Например, известную фразу по отношению к гомосексуалистам – «Кто я такой, чтобы осуждать» — предваряли слова «Известно, что говорит катехизис». Однако все вспоминают только вторую часть фразы, и это вызвало большие ожидания в среде ЛГБТ, создалось впечатление, будто Папа изменил свои взгляды – ведь в Аргентине он активно боролся против продвижения однополых браков.

«Я консерватор, — пояснил Папа. – Я всегда защищал доктрину. Что касается однополых браков… это нелепо – говорить об однополых браках».

«Роль печати – не только критиковать, но и созидать», — сказал далее Папа Франциск и обратился к коллегам Алашраки: «Вы не всегда свободны, к сожалению, многие, чтобы выжить, а также по другим причинам зависят от редакционной политики и не всегда могут сказать то, что хотели бы или что чувствуют, и я вам сочувствую и понимаю вас, но не всегда, — пусть это будет ясно».

Упомянув о группах, которые обвиняют Папу в ереси, журналистка спросила, как он на это реагирует. «С чувством юмора, дочь моя», — сказал Папа и добавил, что он молится об этих людях и относится к ним с отеческой нежностью. «Меня это совершенно не ранит, — уточнил он. – А ранят меня лицемерие и ложь, — вот что меня ранит».

Валентина Алашраки заметила, что люди с самого начала восхищаются стилем Папы Франциска, который стал очень популярен, однако Церковь переживает кризис. Не является ли это несоответствием? «Церковь не в кризисе, — она растет», — заявил Папа и затем посвятил несколько слов реформе Папского двора: «Придворные схемы должны быть упразднены».

В заключительной части интервью Папа сказал, что он мечтает отправиться в Китай, и возразил в ответ на утверждение журналистки, будто не все китайские верующие довольны соглашением с властями. «Католики радуются единству… возможно, кто-то из руководства – нет, и это нормально», — пояснил Папа.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News