Папа обратился с видеопосланием по случаю презентации книги о заирском обряде

1 декабря на Радио Ватикана состоялась презентация книги «Папа Франциск и Римский миссал для епархий Заира. Перспективный обряд для других культур». Предисловие к книге, изданной Ватиканским книгоиздательством под редакцией сестры Риты Мбошу Конго, написал Святейший Отец.

Папа вспоминает в особенности Мессу, которая проходила под его предстоятельством ровно год назад в соборе Святого Петра: он отслужил ее в заирском обряде – единственном «инкультурированном» обряде латинской Церкви, одобренном после Второго Ватиканского собора. Заирский обряд Римского миссала считается образцом литургической инкультурации.

«Нет сомнений, — пишет Папа Франциск, — что каждый народ, пережив собственный опыт преображающей встречи с Христом, старается призывать Бога, открывшего Себя через Иисуса Христа, собственными словами, собственным религиозным, поэтическим, метафорическим, символическим и повествовательном языком, с тем чтобы обращенная к Богу молитва повлекла за собой благодать, преображающую человеческий опыт во всех его измерениях. Именно посредством такого процесса Епископская конференция Конго выковала собственную индивидуальность, желая возносить Богу молитвы, не полученные или заимствованные у других, но вобравшие всю духовную и общественно-культурную специфику конголезского народа в его развитии. Этот процесс литургической инкультурации в Конго является призывом ценить по достоинству различные дары Святого Духа, богатство для всего человечества».

Завершая свои рассуждения о ценности заирского обряда, Папа отмечает, что он «подсказывает перспективный путь для вероятной разработки амазонского обряда».

Папа Франциск обратился также с видеопосланием к участникам презентации книги, назвав ее «свидетельством опыта, пережитого с верой и радостью». «Эта публикация, — подчеркивает Папа, — напоминает нам, что главное действующее лицо конголезского обряда – это Народ Божий, который воспевает и прославляет Бога Иисуса Христа, спасшего всех нас».



Источник: Vatican News