Папа: «Обращать взор к Господу, не поворачиваясь к миру спиной»

Папа Франциск встретился в Ватикане с Ассоциацией преподавателей и ревнителей литургии, которая отмечает в эти дни пятидесятилетие. Обращаясь к гостям, Папа поблагодарил их за вклад во внедрение в Италии литургической реформы, вдохновленной Вторым Ватиканским собором. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец пожелал итальянским литургистам продолжать свое служение в духе диалога, в синодальном стиле, вовлекая в него богословов и представителей гуманитарных наук, а также прислушиваясь к христианским общинам, к ожиданиям и потребностям народа Божьего.

«Литургия – это деяние Христа и Церкви, и как таковое оно является живым организмом, подобным растению: им нельзя пренебрегать, с ним нельзя дурно обращаться. Это не мраморный или бронзовый памятник, не музейный экспонат. Литургия жива, как растение, и ее следует взращивать с заботой».

Ссылаясь на истоки ассоциации ревнителей литургии, Папа напомнил, что Второй Ватиканский собор имел целью преодолеть «развод» между богословием и пастырством, между верой и жизнью, и сегодня , как никогда, мы нуждаемся в «высоком понимании литургии»: «Не мирской, но побуждающей поднимать взор к небу, чтобы услышать, что в мире и в жизни живет Христова тайна; и в то же время литургии, ′стоящей ногами на земле′». Необходимо «обращать взор к Господу, не поворачиваясь к миру спиной», — пояснил папа Франциск и затем сослался на недавний документ о литургической подготовке: Desiderio desideravi. В нем Святейший Отец подчеркнул необходимость поиска надлежащих путей для такого изучения литургии, которое вышло бы за академические рамки и достигло народ Божий.

Папа пожелал преподавателям и ревнителям литургии вдохновляться личностью и деятельностью Романо Гвардини, который «отличался способностью распространять достижения литургического движения за пределами академических кругов, делая их доступными, так чтобы каждый верный – начиная с молодежи — мог возрастать в живом и эмпирическом познании богословского и духовного смысла литургии».