Папа: обновление невозможно без наследия Святых Отцов Церкви

В субботу 16 февраля Святейший Отец принял на частной аудиенции преподавателей и учащихся Папского патристического института «Augustinianum» по случаю 50-летия его основания.

В начале обращения Папа приветствовал не только отцов-августинцев и тех, кто в настоящее время работает в институте, но и тех, кто создавал его историю, в частности, кардинала Проспера Грека, известного своими простыми и мудрыми проповедями, и профессора Марию Грацию Мару, которая в свои 95 лет занимается научным трудом и проводит занятия по катехизации с детьми.

«ʺAugustinianum ʺ был основан «с тем, чтобы содействовать сохранению и передаче наследия католического предания, прежде всего святоотеческого, — напомнил Папа Франциск. – Этот существенный вклад для Церкви». Святейший Отец привел слова святого Павла VI из речи в честь открытия института: «Возвращение к Отцам Церкви является аспектом восхождения к христианским истокам, без которого было бы невозможно осуществить обновление, основанное на Библии, литургическую реформу и новое богословие, начатое Вторым Ватиканским собором».

Папа Франциск призвал августинцев «быть верными своим корням и целям»: это служение «тесно связано с евангелизацией и содействует возрастанию человеческой семьи к окончательной полноте в Боге», сказал Святейший Отец.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News