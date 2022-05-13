Опубликовано послание Папы на Всемирный день мигрантов и беженцев

12 мая Папа Франциск обнародовал послание на 108-й Всемирный день мигрантов и беженцев, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 25 сентября на тему «Построим будущее вместе с мигрантами и беженцами». Передает русская служба Vatican News.

Не захватчики, не разрушители, не узурпаторы, а носители «оживляющей динамики и вдохновители ярких богослужений» для католиков: таков подход Святейшего Отца, в свете библейского откровения, к феномену миграции. Мигранты и беженцы рассматриваются в документе с точки зрения эсхатологиии, Царства Божьего, Нового Иерусалима, места обитания Бога и цели человечества; текущие события призваны обновить нашу приверженность строительству «мира, где все могут жить в мире и достоинстве».

Чтобы воцарилась эта чудесная гармония, пишет Папа, мы должны «принять спасение Христа, Его Евангелие любви, устранить неравенство и дискриминацию в нынешнем мире». «Никто не должен быть исключен», – подчёркивает Святейший Отец. Божий замысел по своей сути инклюзивен и ставит в центр внимания жителей экзистенциальных окраин – мигрантов, беженцев, перемещённых лиц, жертв торговли людьми. Царство Божье строится вместе с ними: «привлечение наиболее уязвимых людей является необходимым условием для полноценного гражданства». Созидать будущее вместе с мигрантами и беженцами также означает признавать и ценить то, что каждый из них может привнести в процесс строительства. Епископ Рима ссылается на пророчество Исайи, в котором «иностранцы предстают не как захватчики и разрушители, а как добровольные работники, восстанавливающие стены нового Иерусалима». Таким образом, прибытие иностранцев представляется источником благосостояния. Сама история, отмечает Папа, учит нас тому, «что вклад мигрантов и беженцев был фундаментальным для социально-экономического роста нашего общества», и это не утратило актуальности и для наших дней.

«Их труд, способность к самопожертвованию, молодость и энтузиазм обогащают общины, которые их принимают. Но этот вклад может быть гораздо шире, если его применять и поддерживать с помощью целевых программ. Это огромный потенциал, готовый проявить себя, если только дать ему шанс».

Несомненно, отмечает Папа, «присутствие мигрантов и беженцев является большим вызовом», но прежде всего это «возможность культурного и духовного роста для всех», созревания человечества. Благодаря им рождается «пространство плодотворного сопоставления различных взглядов и традиций», и мы открываем для себя «богатство, заключённое в неизвестных нам религиях и духовности». С другой стороны, прибытие мигрантов и беженцев католиков придаёт «новую силу церковной жизни принимающих их общин», – подчёркивает Папа:

«Обмен различными проявлениями веры и благочестия представляет собой привилегированную возможность более полно выражать вселенскость Народа Божьего».

Святейший Отец обращается ко всем верующим, особенно к молодёжи: «Если мы хотим строить будущее вместе с нашим Небесным Отцом, давайте делать это вместе с братьями и сёстрами мигрантами и беженцами. Начнём немедленно, потому что будущее начинается сегодня, с каждого из нас».

«Мы не можем перекладывать на будущие поколения ответственность за решения, которые должны быть приняты уже сейчас: нужно, чтобы осуществился Божий замысел для нашей земли и наступило Его Царство справедливости, братства и мира».

В конце послания на 108-й Всемирный день мигрантов и беженцев Папа возносит молитву, дабы Господь соделал нас носителями надежды, орудиями Божьей справедливости, «зодчими Своего Царства вместе с мигрантами и беженцами и со всеми жителями окраин».