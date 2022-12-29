Папа обнародовал апостольское послание о Божественной любви

28 декабря, в 400-ю годовщину со дня смерти святого епископа Франциска Сальского, Папа Римский обнародовал апостольское послание Totum amoris est («Всё принадлежит любви»), в котором подчёркивается, что этот Учитель Церкви эпохи великих перемен «помогал людям находить Бога в милосердии, радости и свободе». Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец приводит слова Иоанна Павла II, который назвал Франциска Сальского «наставником Божественной любви» не только за то, что он написал «основательный трактат о ней, но прежде всего потому, что он был её свидетелем». В годы, проведённые в Париже, тот, кого Бенедикт XVI называл «апостолом, проповедником, писателем, человеком дела и молитвы», ясно ощущал великие перемены и новые возможности для благовестия. «Слово, которое он возлюбил с юности, открыло путь к новым и непредсказуемым горизонтам в стремительно меняющемся мире».

Папа Франциск убеждён, что Церковь должна быть свободной от менталитета мира сего, но жить посреди мира, ходить вместе с людьми, слушать их и принимать. Именно так думал св. Франциск Сальский, который, по словам Папы, призывает «отказаться от чрезмерной озабоченности собой, структурами, социальным имиджем и задуматься, каковы конкретные нужды и духовные чаяния нашего народа».

Апостольское послание говорит о духовном наследии французского епископа, вчитываясь в события его жизни, особенно последних лет, когда святой нёс пастырское служение в череде встреч, исповедей, бесед, проповедей и писем духовной дружбы. «Образ жизни, преисполненной Бога» святой епископ мотивировал так: «Немного поразмыслив о божественности, человек тотчас почувствует в сердце сладостное волнение, которое доказывает, что Бог есть Господь человеческого сердца». Для Папы Франциска это синтез мысли святого: «Именно в сердце и через сердце, в зове любви человек познает Бога и одновременно самого себя, своё происхождение, глубину, совершенство». Таким образом он обнаруживает, что «вера – не пассивное подчинение доктрине без плоти и истории», а прежде всего «сердечная связь», которая рождается из созерцания жизни Иисуса и помогает пребывать с упованием и конкретностью «в школе Воплощения».

Популярные произведения святого, отмечает Епископ Рима, были адресованы христианам любого статуса и призвания, причём высшим критерием духовного распознавания был поиск «наибольшей любви» в каждом жизненном обстоятельстве. Франциск Сальский говорит по-новому, используя «метод, лишённый суровости и полностью полагающийся на достоинства и способности благочестивой души, несмотря на её слабости». Божий промысл влечёт сердца к небесной любви без всякого навязывания, без «железных цепей»: он приглашает, увлекает и дарует святое вдохновение, оставляя нетронутой свободу человека.

Папа отмечает, что в общении с кальвинистами св. Франциск Сальский был искусным спорщиком, но также человеком диалога, изобретателем оригинальных пастырских практик, таких как знаменитые листовки, «развешанные повсюду и даже подложенные под двери домов». Именно поэтому он был выбран небесным покровителем журналистов.

В конце послания Папа резюмирует мысли св. Франциска Сальского о христианской жизни, которая не является «сокровенным уединением» в собственном сердце или «унылым и серым послушанием» заповедям, ибо «тот, кто желает вознестись к Богу, но не живет милосердием к ближнему, обманывает себя и других». Христианская жизнь вопреки всему открывает заново источники радости, и человек, живущий истинной любовью, обретает свободу любви, которая проистекает из жизни Иисуса Христа, целиком отдавшего Себя за нас.