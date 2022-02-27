Папа об Украине: «Да умолкнет оружие!»

27 февраля, после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск обратился с особым призывом в отношении Украины. Его цитирует русская служба Vatican News.

«Дорогие братья и сестры! В последние дни нас потрясло нечто трагическое: война. Мы неоднократно молились о том, чтобы этот путь не был выбран. И мы не перестаем говорить, но ещё сильнее умоляем Бога. Поэтому я вновь обращаюсь ко всем с призывом провести 2 марта, в Пепельную среду, день молитвы и поста за мир на Украине; день, чтобы стать ближе к страданиям украинского народа, почувствовать, что все мы братья и сёстры, и молить Бога о прекращении войны. Тот, кто ведёт войну, забывает о человечности, не исходит от народа, не видит конкретной жизни людей, а ставит частные интересы и власть превыше всего. Он полагается на дьявольскую и извращенную логику оружия, которая максимально далека от Божьей воли. Он отдаляется от простых людей, желающих мира; а эти простые люди – при любом конфликте – становятся настоящими жертвами, которые расплачиваются собой за безумие войны. Я думаю о стариках, о тех, кто в эти часы ищет убежища, о матерях, спасающихся бегством со своими детьми. Для этих братьев и сестёр необходимо срочно открывать гуманитарные коридоры, их нужно принимать. С сердцем, разбитым из-за того, что происходит на Украине, не будем забывать о войнах в других частях мира, таких как Йемен, Сирия, Эфиопия… Я повторяю: да умолкнет оружие! Бог пребывает с миротворцами, а не с теми, кто прибегает к насилию. Ибо любящие мир, по словам Конституции Италии, «отвергают войну как инструмент посягательства на свободу других народов и как способ разрешения международных споров».

В конце обращения Епископ Рима приветствовал паломников, стоявших на площади Святого Петра с флагами Украины, и приветствовал их на украинском языке: «Слава Иисусу Христу!».