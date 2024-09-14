Папа – о выборах в США, посредничестве Китая и защите жизни

Уже привычный диалог с журналистами на борту самолета стал самым последним моментом апостольской поездки Папы Франциска, охватившей огромную территорию: он посетил Индонезию, Восточный Тимор, Папуа – Новую Гвинею и Сингапур. Передает русская служба Vatican News.

Пресс-конференция на обратном пути в Рим не ограничилась ответами на вопросы – часто «неудобные», которые уже традиционно звучат в подобных обстоятельствах: это было именно общение с журналистами, из которого Папа тоже почерпнул некоторые сведения, прошедшие мимо его внимания во время поездки. Например, Папа поделился яркими впечатлениями от Сингапура, отзываясь с восхищением об этой стране и его народе, однако журналисты обратили внимание Папы на то, что в Сингапуре, несмотря на богатство и высокий уровень развития, очень низкая рождаемость и, кроме того, существует смертная казнь: Святейший Отец признал, что эти факты не были упомянуты во время апостольского визита в страну.

Поскольку большинство населения Сингапура – китайцы, Папе был задан вопрос, касающийся войны и мира: что он думает об усилиях КНР по прекращению боевых действий в таких горячих точках, как сектор Газа, и как продвигается диалог между Святейшим Престолом и Китаем?

Папа Франциск выразил удовлетворение результатами этого диалога и отметил, что он очень хотел бы посетить Китай:

«Я восхищаюсь Китаем и уважаю его. Это страна с тысячелетней культурой, обладающая способностью к диалогу и взаимопониманию, выходящей за пределы различных систем правления, которые там были. Думаю, что Китай – это обетование и надежда для Церкви. Сотрудничество (по достижению мира), безусловно, возможно в подобных конфликтах. В настоящий момент кардинал Дзуппи двигается в этом направлении и общается также с Китаем».

Другой журналист спросил Папу о защите достоинства человеческой жизни: В Восточном Тиморе, где очень высокая рождаемость, Папа говорил о том, сколько радости приносит обилие детей; в Сингапуре же он говорил о защите работников-мигрантов. Сославшись на предстоящие выборы в США, журналист сформулировал вопрос: «Какой совет Вы дадите избирателю-католику, который должен выбрать между кандидатом, одобряющим прерывание беременности, и другим кандидатом, который хотел бы депортировать 11 миллионов мигрантов?».

«Оба они против жизни, — ответил Папа, — и тот, кто выгоняет мигрантов, и тот, кто убивает детей. Оба они против жизни. Невозможно решить, и я не могу сказать, не будучи гражданином США и не голосуя там, — но это должно быть ясно: выдворять мигрантов, не давать мигрантам возможности работать, не предоставлять мигрантам гостеприимство – это грех».

«Что касается аборта, наука утверждает, что уже в месяц зачатия формируются все органы человеческого существа. Делать аборт означает убивать человеческое существо. Нравится или нравится это слово – речь идет об убийстве. То, что Церковь не допускает аборт, не означает ее закрытости: Церковь не допускает аборт потому, что он убивает, это предумышленное убийство. В этом должна быть ясность. Выдворять мигрантов, не позволять им развиваться, не позволять им жить – это отвратительно, это скверный поступок. Выдворять ребенка из материнского чрева – это убийство, потому что в нем – жизнь. Об этом следует говорить ясно, и здесь не может быть никаких “но”».

«Могут ли иметь место обстоятельства, в которых для католика морально допустимо голосовать за кандидата, одобряющего прерывание жизни?». Папа отвечает:

«Согласно политической морали, что в целом не голосовать – это плохо: необходимо голосовать. Нужно выбирать меньшее зло. Кто же – меньшее зло, госпожа или господин? Не знаю, пусть каждый подумает хорошо и поступит по совести».