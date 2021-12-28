Папа о трагедии «демографической зимы» в Италии

26 декабря, после молитвы Angelus, Папа Франциск напомнил, что в праздник Святого Семейства было опубликовано его послание, адресованное супружеским парам.

«Это мой рождественский подарок вам, возможность ещё раз задуматься о значении семьи и Таинства Брака и научиться открывать для себя доброту и нежность Бога, Который сопровождает вас отцовской десницей. Откройте для себя радость идти по жизни вместе», – призвал супругов Епископ Рима.

Святейший Отец напомнил, что в июне следующего года в Риме состоится Всемирная встреча семей: все семьи призваны готовиться к этому событию через молитву и участвовать в его проведении в своих епархиях.

«Говоря о семье, – продолжил Папа, – на ум приходит одна проблема, весьма реальная, особенно здесь, в Италии: демографическая зима. Кажется, что многие пары предпочитают не иметь детей или иметь только одного ребенка. Подумайте об этом, потому что это трагедия. Несколько минут назад я смотрел по телевизору передачу, посвящённую этой теме. Давайте сделаем всё возможное, чтобы осознать эту проблему, преодолеть демографическую зиму, которая идёт против наших семей, против нашей родины и нашего будущего».

В конце обращения Папа Франциск приветствовал паломников, собравшихся, призвав их созерцать сцену Рождества Христова на площади Святого Петра и посетить выставку «100 рождественских вертепов», расположенную в колоннаде Бернини. Святейший Отец поблагодарил за рождественские пожелания, поступающие в его адрес со всего мира. Папа извинился, что не может ответить на все поздравления, заверив, что молится за их авторов: «Я особенно благодарен за молитвы в моих намерениях». – заключил Святейший Отец.



Источник: Vatican News