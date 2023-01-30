Папа о предстоящей поездке в Африку: «Паломничество мира»

В полдень 29 января, после чтения молитвы Angelus, Папа Франциск призвал христиан молиться о его предстоящем апостольском путешествии в Демократическую Республику Конго и Южный Судан, напомнив, что эти африканские страны сильно пострадали от продолжительных конфликтов. Передает русская служба Vatican News.

Поездка Епископа Рима на африканский континент будет проходить с 31 января по 5 февраля.

«Я благодарю гражданские власти и местных епископов за приглашение и за подготовку к этим визитам и с любовью приветствую ожидающие меня возлюбленные народы, – сказал Святейший Отец. – Эти земли, расположенные в центре великого африканского континента, сильно пострадали от затяжных конфликтов. Демократическая Республика Конго, особенно в восточной части, страдает от вооруженных столкновений и эксплуатации. Южный Судан, охваченный многолетней войной, жаждет прекращения постоянного насилия, которое вынуждает многих людей покидать родные места и жить в тяжелых условиях. В Южный Судан я приеду вместе с Архиепископом Кентерберийским и Модератором Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии. Вместе, как братья, мы совершим экуменическое паломничество мира, чтобы молить Бога и людей о прекращении военных действий и о примирении».

В конце обращения Папа Франциск сказал:

«Я прошу всех сопровождать это путешествие своими молитвами».