Папа о кардинале Сантуше: «Неутомимый служитель Церкви»

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 97-летнего кардинала Алешандри Жозе Марии душ Сантуша, который скончался 29 сентября в городе Мапуту.

Мозамбикский иерарх в течение 30 лет возглавлял столичную архиепархию и был возведён в сан кардинала святым Папой Иоанном Павлом II. Иерарх был важной фигурой для поместной Церкви и ориентиром в процессе примирения в африканской стране по окончании конфликта в 1992 году.

В послании на португальском языке, адресованном нынешнему архиепископу Мапуту монсеньору Франсишку Шимойо, Святейший Отец выражает близость родственникам новопреставленного кардинала и всем, о ком он заботился. Епископ Рима возносит молитвы, дабы Господь, Который вёл кардинала на протяжении всей его жизни, принял этого «неутомимого служителя Евангелия и Церкви» в Небесный Иерусалим. В конце телеграммы Святейший Отец преподаёт участникам заупокойных богослужений апостольское благословение.

Похороны мозамбикского иерарха состоятся утром 7 октября в кафедральном соборе Мапуту.

Со смертью Хорхе Александре Жозе Марии душ Сантуша Коллегия кардиналов насчитывает 216 иерархов, из которых 121 избиратель и 95 – без права голоса.



Источник: Vatican News