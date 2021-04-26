Папа – новым священникам: будьте пастырями, а не дельцами

В 58-й Всемирный день молитвы о призваниях Папа Франциск возглавил в соборе Святого Петра Божественную литургию священнического рукоположения девяти диаконов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Епископ Рима пожелал новым пресвитерам практиковать «Божий стиль» – близость, нежность и сострадание по отношению к вверенной им пастве, а также напомнил, что священство – «это не карьера, а служение». Священники должны быть подлинными пастырями по воле Господней, идущими вместе с Народом Божьим. На этом пути их должна отличать близость к Богу – в молитве и Таинствах, близость к епископу, близость к собратьям и к Народу Божьему – на Святой Мессе. «Нужно говорить с Господом, быть близкими к Нему», подчеркнул Папа, ибо «священник, который не молится, постепенно угашает внутреннее пламя Святого Духа».

Пресвитер должен быть близок и открыт к своему епископу, будучи его смиренным сотрудником, ведь каждый епископ является духовным отцом для своего духовенства, отметил Папа Франциск, подчеркнув важность единства в епископском совете, в комиссиях, в пастырском труде. Священники никогда не должны сплетничать о своих собратьях за их спинами, а если возникают проблемы, нужно уметь по-мужски, смело говорить в лицо.

Святейший Отец подчеркнул, что пресвитеры всегда должны помнить, откуда они пришли к алтарю – из своей семьи, из Народа Божьего, от тех, кто передал им веру: нужно быть «священниками народа», а не госслужащими, поэтому «никогда нельзя терять чувства Божьего народа». Папа Франциск призвал священников «тратить время на то, чтобы выслушивать и утешать», становиться носителями Божьего милосердия, которые никогда не устают прощать; быть нежными, сострадательными отцами, которые помогают людям почувствовать себя «в доме Божьем».

Пресвитер не должен гнаться за деньгами и «церковной карьерой»: «Священники не могут быть дельцами!» – подчеркнул Папа, призвав новых пресвитеров не бояться и вверять будущие трудности и кресты в руки Иисуса и Его Пресвятой Матери: «Если вы будете обладать Божьим стилем, у вас всё получится».