Папа назвал три аспекта глобального образовательного пакта

Папа Франциск направил послание главному настоятелю Ордена бедных регулярных клириков благочестивых школ во имя Божией Матери священнику Педро Агуадо Куэсте.

Святейший Отец благодарит иеромонаха за приглашение на мероприятие, организованное Объединением старших настоятелей и Международным объединением старших настоятельниц, посвященное воссозданию глобального образовательного пакта. По причине пандемии КОВИД-19 встреча проходит в эти дни в формате онлайн. Папа приветствует руководителей монашеских институтов, принимающих участие в виртуальной встрече, и ее организаторов.

«Богопосвященная жизнь всегда была на передовом фронте образования», — отмечает Папа, упоминая об основателе Ордена бедных регулярных клириков святом Иосифе Каласанском, построившем первую школу для детей, о тех, кто дал образование этому святому, и о средневековых монастырях, сохранивших и продвигавших классическую культуру. Именно от этих истоков в разные эпохи появлялись различные харизмы, сумевшие ответить на нужды и на вызовы всякого времени и всякого места, вплоть до сегодняшнего дня.

Папа подчеркнул три основных аспекта глобального образовательного пакта, выраженных тремя действиями: сосредоточиться, принимать и вовлекать.

Необходимо сосредоточиться на главном, поясняет Папа, а это значит поставить в центр всего человеческую личность, ее ценность и достоинство, так чтобы она могла проявить свою уникальность, красоту и в то же время способность вступать в отношения с другими людьми и с окружающей реальностью. Таким образом наши дети и молодежь смогут достичь зрелости, развивая в себе способность и потенциал для строительства справедливого и мирного будущего. Для этого нельзя терять из виду цель, которая может оказаться размытой из-за чрезмерной заботы о средствах, о программах и структурах.

Все это подразумевает умение принимать, то есть выслушивать другого человека, прислушиваться к адресатам нашего служения, к детям и подросткам. Родители, учащиеся и гражданские институты должны вслушиваться и в «другие звуки», необязательно исходящие из воспитательного пространства. Дети должны научиться работать в группе и принимать других, отвергая всякое проявление «культуры отбросов». Это относится и к окружающей среде: молодое поколение должно усвоить более сдержанные стили жизни, защищая природу от истощения ресурсов.

Еще один аспект – вовлечение: прислушиваться означает не просто «услышать и забыть», но создавать платформу для активного участия всех в воспитательном и образовательном процессе, в соответствии со спецификой и ответственностью каждого. У детей и подростков должна быть возможность для критического взгляда на ту действительность, которую мы оставляем им в наследство, чтобы они смогли предложить свои решения, которые будут поистине служить человеку и всей человеческой семье в перспективе целостной экологии.

В конце послания Папа возносит молитву Господу о том, чтобы институты посвященной жизни стали существенным компонентом глобального Глобального соглашения об образовании. Он пообещал и дальше сопровождать работу онлайн-форума молитвой.



Источник: Vatican News