Папа назвал специфику призвания секулярных институтов

Богопосвященная жизнь в секулярном институте – это не бегство в своеобразное «средиземье», но всецелое погружение в жизнь обычных людей, в трудовые будни, в отношения с соседями, — однако все это переживается в свете веры, в тепле любви и со взглядом, сосредоточенным на горизонте надежды. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане представительниц секулярного института Богопосвященных миссионерок-соработниц Непорочной Девы Марии по случаю 70-летия основания этого института и 20-летия его одобрения Святейшим Престолом.

Секулярный институт соработниц Непорочной Девы возник благодаря усилиям священника Гаетано Лиуццо, который передал сестрам харизму святого Евгения де Мазено, основателя Миссионеров-облатов Непорочной Девы Марии. Папа напомнил, что эта харизма связана с призванием возвещать Христа-Спасителя с безграничной любовью к Нему, к Церкви и к каждому человеку. Сестры-соработницы живут этим призванием в миру «с сердцем, погруженным в Бога», подчеркнул Папа и добавил, что богопосвященная жизнь в секулярном институте – это не бегство в своеобразное «средиземье», но всецелое погружение в жизнь обычных людей, в трудовые будни, в отношения с соседями, — однако все это переживается в свете веры, в тепле любви и со взглядом на горизонт надежды.

Специфика секулярных институтов заключается в том, что они призваны освящать мирские дела, чтобы «соединить все под Христом»: жить посреди людей, осваивать те же профессии, сталкиваться с теми же трудностями, но в таком единении с Богом, чтобы Он освящал все эти планы и действия. Как утверждал Папа Пий XII в motu proprio Primo Feliciter, поясняя, в чем заключается особенность секулярных институтов, «вся жизнь его членов должна быть преобразована в апостольство», подобно сокрытой жизни Иисуса.

«Если миссия означает посвящать себя замыслу Бога в истории, то секулярный образ жизни заключается в том, чтобы обитать в нем, — пояснил Папа. – Пророчество посвященной жизни в миру несовместимо со страхом перед местами и ситуациями риска»; напротив, члены этих институтов должны стремиться быть там, где есть отверженные, где попирается человеческое достоинство.

Папа привел слова святого Евгения де Мазено: «Во имя Бога будьте святы». Эта святость имеет три измерения, отметил Папа Франциск: во-первых, нужно «быть готовыми», с зажженными лампадами, — человек готов тогда, когда он полностью отдает себя Богу и братьям. Во-вторых, нужно «быть облатами», то есть жить в миру, полностью отданными Христу, устремляя взор не на самих себя и не на свою деятельность, а на Него и на дарованную Им благодать. В-третьих, нужно «уповать на Бога, подобно Деве Марии»: только так можно стать по-настоящему миссионерками-соработницами Непорочной Девы, подчеркнул Папа Франциск, благословил сестер и попросил о молитвах.