Папа назначил монахиню секретарём ватиканского ведомства

22 мая Папа Лев XIV назначил новым секретарём Департамента по делам Институтов посвящённой жизни и Обществ апостольской жизни монахиню Тициану Мерлетти, бывшую главную настоятельницу Конгрегации францисканок-служительниц бедных (S.F.P).

Сестра Тициана родилась 30 сентября 1959 года в Пинето (Италия) и в 1986 году принесла первые монашеские обеты в своей конгрегации. Двумя годами ранее она защитила научную степень в области юриспруденции в Университете им. Габриеле д’Аннунцио в Терамо, а в 1992 году – докторскую диссертацию по каноническому праву в Папском Латеранском университете в Риме.

С 2004 по 2013 год сестра Тициана занимала пост главной настоятельницы своей монашеской конгрегации. В настоящее время она преподаёт каноническое право в Папском университете «Антонианум» в Риме и сотрудничает с Международным союзом главных настоятельниц в качестве специалиста в сфере церковного права.

Сестра Мерлетти станет секретарем Дикастерии институтов посвященной жизни, которую уже возглавляет женщина — сестра Симона Брамбилла.



Источник: Vatican News