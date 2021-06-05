Папа назначил архиепископа Ивана Юрковича нунцием в Канаде

Папа Франциск назначил Апостольским нунцием в Канаде монсеньора Ивана Юрковича, титулярного архиепископа Крбавы, ранее постоянного наблюдателя Св. Престола при ООН в Женеве и при Всемирной торговой организации, а также представителя Св. Престола при Международной организации по миграции.

Иван Юркович родился в Кочевье (Словения), был рукоположен в пресвитеры в 1977 году.

После окончания богословского факультета в Любляне обучался в Папской церковной академии и в 1984 году поступил на дипломатическую службу Св. Престола, заняв пост секретаря Папского представительства в Южной Корее.

В 1988 году, после получения докторской степени по каноническому праву, был назначен финансовым ревизором в Папском представительстве в Колумбии, где пробыл до 1992 года.

С 1992 по 1996 г. был советником представительства Св. Престола в Российской Федерации, затем работал в Госсекретариате Ватикана.

В 2001 году Папа Иоанн Павел II назначил монсеньора Юрковича Апостольским нунцием в Белоруссии, а в 2004 году – на Украине.

19 февраля 2011 года стал Апостольским нунцием в Российской Федерации и в Узбекистане.

С 13 февраля 2016 года являлся постоянным наблюдателем при ООН в Женеве и при других международных организациях.



Источник: Vatican News