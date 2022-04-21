Папа: настоящий воспитатель сопровождает, слушает и ведёт диалог

Утром 20 апреля, накануне общей аудиенции, Папа Франциск встретился в Малом зале Павла VI с делегатами новой международной инициативы «Проект глобальных исследований по продвижению католического воспитания» (GRACE). Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима отметил, что воспитание – это «напряжение между риском и уверенностью», гармонично связывающее разум, чувства и действия. Школьные педагоги «не должны заполнять головы учеников готовыми идеями», но – чтобы дети не заблудились – призваны идти вместе с ними с постоянной готовностью помочь. Святейший Отец подчеркнул, что подлинное просвещение – это не абстрактная риторика: всё сказанное должно соответствовать реальности. Дети имеют право на ошибки, но хороший педагог находится поблизости, чтобы перенаправлять их ошибки, делая их безопасными. Настоящий воспитатель, продолжил Папа, никогда не боится ошибок воспитанников: «он сопровождает подопечных, берет их за руку, слушает, ведёт диалог; он не боится и умеет ждать». Поэтому воспитывать человека – «значит вести его вперёд, укреплять и помогать расти».

«Очень важен диалог между молодёжью и стариками, ибо для роста дерево нуждается в тесной связи с корнями», – подчеркнул Епископ Рима и процитировал одного аргентинского поэта, сказавшего: «Всё, что дерево имеет в цвету, происходит от того, что у него есть под землёй». Только черпая из своих истоков, мы становимся людьми. Святейший Отец предостерёг воспитателей от «холодного и жёсткого традиционализма», от риска «превратиться в музейные статуи», подчеркнув, что истинная традиция – это «заимствование из прошлого», чтобы развиваться, укрепляться и прогрессировать. «Традиция вовсе не статична: она динамична и устремлена вперёд», – сказал в конце обращения Папа Франциск и преподал гостям апостольское благословение.