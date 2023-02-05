Папа — народу Южного Судана: научимся превращать страдания в надежду

Обращением к народу Южного Судана Папа Франциск завершил паломничество мира и примирения по странам Африки, начатое 31 января в Демократической Республике Конго. Передает русская служба Vatican News.

В конце воскресной Святой Мессы в Джубе Епископ Рима поблагодарил власти Южного Судана и духовных иерархов за горячий прием и работу, проделанную для подготовки визита.

«Братья и сестры, – сказал Папа, – я благодарен всем вам, приехавшим сюда из разных мест; многим из вас пришлось для этого провести в дороге долгие часы, а то и дни! Спасибо за любовь, которую вы проявили ко мне, спасибо за вашу веру, за терпение, за все добро, которое вы делаете, и за труды, которые вы приносите Богу без уныния, умея идти вперед. В Южном Судане мужественная Церковь, родственная Суданской, о чем напомнил нам архиепископ, который упомянул о святой Жозефине Бахите: о великой женщине, которая с Божьей благодатью превратила страдания, выпавшие на ее долю, в надежду».

«Надежда – это слово, которое я хотел бы оставить каждому из вас как дар, которым можно поделиться, как семя, приносящее плод», – продолжил Папа. – «Как напоминает нам образ святой Жозефины, надежда, особенно здесь, является символом женщины, и я хотел бы особо поблагодарить и благословить всех женщин страны. К надежде я хочу добавить еще одно слово, слово этих дней и – я желаю этого со всей силой – дней грядущих: мир. Мы приехали сюда вместе с моими братьями Джастином и Иэном, которых я благодарю от всего сердца, и мы будем продолжать сопровождать ваши шаги, делая все возможное, чтобы они стали шагами мира, шагами к миру».

Завершая речь, Святейший Отец вверил Пресвятой Богородице Марии путь примирения и мира в Южном Судане и на всем африканском континенте, а также мир на всей земле.