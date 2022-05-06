Папа напутствовал новобранцев Швейцарской гвардии (+ ФОТО)

Епископ Рима встретился в Ватикане с новобранцами Папской швейцарской гвардии по случаю церемонии присяги, которая по традиции ежегодно проходит 6 мая, передает русская служба Vatican News.

В своей речи Папа отметил, что места будущей службы новобранцев «пропитаны историей, отмеченной героическим самопожертвованием многих служителей Апостольского Престола, в том числе и многих граждан Швейцарии».

Молодые воины, «решившие посвятить себя исключительно церковному делу, призваны жить им как христианским и общинным свидетельством», – именно поэтому Швейцарская гвардия называется «корпусом». Это общинное измерение должно касаться всех аспектов их пребывания в Ватикане: в часы служения, в повседневной жизни в казарме, в моменты отдыха, братского общения и молитвы.

Папа Франциск призвал швейцарских гвардейцев уделять должное внимание военной подготовке, углублению профессиональной компетентности, а также духовной жизни, «которая позволяет открыть Божий замысел для каждого из них».

Поблагодарив военнослужащих за ценное ежедневное сотрудничество, Папа сказал: «Святейший Престол рассчитывает на вас; Ватикан гордится тем, что вы находитесь на его территории».

В конце встречи Епископ Рима вверил новобранцев, их семьи и друзей ходатайству Пресвятой Богородицы и небесных заступников, преподав апостольское благословение всему корпусу Папской швейцарской гвардии.