Папа напомнил о годовщине взрыва в порту Бейрута

3 августа в конце общей аудиенции, полностью посвящённой недавнему визиту в Канаду, Папа Франциск напомнил о второй годовщине разрушительного взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 200 жителей ливанской столицы, более 6.000 получили ранения и десятки тысяч остались без крова. Передает русская служба Vatican News.

В частности, Святейший Отец сказал:

«Мои мысли обращены к семьям жертв этой катастрофы и к дорогому ливанскому народу. Я молюсь, дабы все были утешены верой, укреплены справедливостью и истиной, которая никогда не должна быть скрыта. Я надеюсь, что с помощью международного сообщества Ливан продолжит путь возрождения, оставаясь верным своему призванию быть страной мира и плюрализма, где общины различных религий могут жить в братстве».

Обращаясь к польским верующим в Зале Павла VI, Епископ Рима попросил их молиться во время пеших паломничеств к богородичным святилищам о мире на Украине.