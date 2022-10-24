Папа на встрече с участниками Всемирного конгресса UNIAPAC: мир нуждается в более человечной экономике

21 октября Папа Франциск встретился в Зале Павла VI с участниками XXVII Всемирного конгресса Международного христианского союза руководителей предприятий (UNIAPAC). Передает русская служба Vatican News.

Предприниматели, отметил в своей речи Епископ Рима, никогда не должны забывать, что все их профессиональные способности – дар Божий – должны быть направлены на благо других людей, на искоренение бедности, «особенно через создание разнообразных возможностей трудоустройства». В служении добру нужно быть креативными, используя блага этого мира «не для собственного обогащения, но для созидания братской любви и социальной дружбы».

Святейший Отец подчеркнул, что сегодняшний мир нуждается в «иной», более инклюзивной, гуманной экономике, способствующей всестороннему росту человека. Первоочередное внимание следует уделять «работникам, находящимся на обочине рынка труда», низкоквалифицированным, подённым рабочим, мигрантам и беженцам, занимающимся самой «опасной, грязной и унизительной» работой, отметил Папа: «Давайте отбросим идею о том, что вовлечение бедных и маргинальных слоёв населения может быть достигнуто благодаря финансовой и материальной помощи»: такая поддержка – всегда лишь временное средство для преодоления чрезвычайных ситуаций. Подлинная цель новой экономики – возможность достойной жизни благодаря труду, ибо путь к человеческому достоинству проходит через работу, которую «нельзя сводить к коммерческому обмену между работодателем и работником».

Труд – это часть смысла жизни на этой земле, путь к зрелости, к человеческому развитию и самореализации. Работа является выражением того факта, что мы созданы по образу Бога-Труженика, и мы были призваны трудиться с момента сотворения человека, подчеркнул Папа, цитируя Книгу Бытия (2,3). Работа должна быть хорошо интегрирована в «экономику заботы» о людях и природе, при которой производимые продукты и услуги служат росту общего блага, обеспечивая устойчивое будущее для новых поколений. По словам Святейшего Отца, это измерение заботы включает в себя прежде всего заботу о работниках и достоинстве их труда.