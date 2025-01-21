Папа на встрече с делегацией из Финляндии: наше призвание — вместе свидетельствовать о воплощенной любви Иисуса Христа (+ ФОТО)

В понедельник 20 января Папа Франциск принял экуменическую делегацию из Финляндии, которая прибыла в Ватикан в день памяти святого Генриха Уппсальского, покровителя страны. Подробности передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец приветствовал главу Православной Церкви Финляндии архиепископа Илию, католического епископа Хельсинки Раймо Гоярролу и епископа епархии Лапуа Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии Матти Саломяки.

Папа отметил, что христианское паломничество в Юбилейный год символизирует путь надежды, олицетворяя духовное шествие, укреплённое словами апостола Павла: «Держитесь исповедания надежды, не колеблясь, ибо верен Обещавший» (Евр 10,23).

«Святой Генрих — это, можно сказать, икона надежды, которая находит своё крепкое и надежное основание в Боге. Как посланник мира, святой Генрих призывает нас постоянно возносить молитвы за столь драгоценный и хрупкий дар мира. Мы должны молиться о мире. В то же время святой покровитель Финляндии служит символом единства, дарованного Богом, ведь его память продолжает объединять христиан различных Церквей и церковных общин в совместном восхвалении Господа» ‒ отметил Папа.

Папа поблагодарил хор Капеллы Святой Марии (Cappella Sanctae Mariae), чьё пение сопровождало паломничество. Он отметил, что хоровое прославление Бога Единого в Троице, является прекрасным проявлением экуменизма в доксологии. «Кто поёт, тот молится дважды», — сказал он, добавив, что музыка обладает силой объединять сердца там, где слова часто оказываются бессильными.

Святейший Отец уподобил Никейский Символ веры величественной партитуре, в центре которой находится сам Христос — гармония, соединяющая все ноты. «Эта “симфония истины” — Сам Иисус Христос. Он — истина, ставшая плотью», — отметил Папа. Тот, кто слушает эту симфонию сердцем, прикасается к тайне Бога, Который простирает свою безмерную любовь на человечество.

В завершение аудиенции Епископ Рима призвал гостей к совместной молитве «Отче наш», которая объединяет всех в общей надежде и вере.