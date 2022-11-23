Папа на встрече с делегатами ИК Всемирного еврейского конгресса: иудеи и христиане могут вместе проложить путь к миру

22 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов Исполнительного комитета Всемирного еврейского конгресса, сообщает русская служба Vatican News.

Тепло приветствовав гостей, Святейший Отец отметил, что их визит укрепляет узы дружбы между иудеями и католиками: со времён Второго Ватиканского собора Всемирный еврейский конгресс ведёт диалог с Комиссией по религиозным отношениям с иудаизмом и на протяжении многих лет организует конференции, представляющие значительный интерес.

Иудеи и католики, подчеркнул Папа, разделяют бесценные духовные сокровища. Мы исповедуем веру в Бога, сотворившего вселенную и людей, Который не остался в стороне от творения, но явил Себя, обращаясь к нам как к народу. Через веру и чтение Священных Писаний мы можем вступить в отношения с Ним и стать соработниками Его провиденциальной воли. Иудеи и католики веруют, что жизнь ведёт не к небытию, а к Всевышнему, который заботится о нас, к Тому, Кто обещал нам в конце дней вечное Царство мира. Наш мир отмечен насилием, угнетением и эксплуатацией, но они не имеют последнего слова: верующих ждут новые небо и земля в мире и радости, где не будет больше ни смерти, ни печали. Господь питает нашу надежду на будущее, однако наше настоящее представляется как вызов и призыв к совместным действиям. Иудеи и католики призваны помочь этому миру стать более братским, бороться против неравенства и содействовать справедливости, которая – наряду с истиной, любовью и свободой – является одним из основных условий прочного мира на всей земле, подчеркнул Папа Франциск:

«Сколько же человеческих существ, созданных по образу и подобию Божьему, обезображены в своём достоинстве из-за несправедливости, которая разрывает планету на части и является первопричиной множества конфликтов, болотом, в котором застаиваются войны и насилие! Тот, Кто создал всё сущее в порядке и гармонии, призывает нас осушить это болото несправедливости, которое губит братское сосуществование в мире так же, как экологическое опустошение подрывает здоровье земли».

Совместные и конкретные инициативы по продвижению справедливости требуют смелости, сотрудничества и креативности, но прежде всего – веры, молитвы, братской открытости к другим и глубокого упования на Всевышнего: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс 126,1), отметил Святейший Отец:

«Сегодня во многих регионах мир находится под угрозой. Признаем же вместе, что любая война всегда и везде является поражением для всего человечества! Я думаю о войне в Украине, большой кощунственной войне, которая угрожает и евреям, и христианам, лишая их привязанностей, домов, имущества, самой жизни. Только в серьёзном стремлении к сближению и в братском диалоге можно подготовить почву для мира. Как иудеи и христиане, давайте сделаем всё возможное, чтобы остановить войну и открыть пути к миру».

В конце аудиенции Святейший Отец поблагодарил гостей за визит и пожелал, дабы Всевышний – у которого «намерения во благо, а не на зло» (Иер 29,11) – благословил их добрые дела: «Да сопровождает Он ваше паломничество и ведёт нас вместе по пути мира. Шалом!».