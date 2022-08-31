Папа на Святой Мессе 30 августа: изумление перед Божьим замыслом спасает от соблазнов

В завершение двухдневной встречи с кардиналами для обсуждения новой апостольской конституции Папа Франциск совершил вместе с ними Мессу о Церкви, сообщает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец отметил двойное изумление, о котором идет речь в литургических чтениях: в первом чтении – из Послания святого Павла к Ефесянам – говорится об изумлении апостола перед спасительным замыслом Бога; в евангельском чтении от святого Матфея повествуется об изумлении учеников перед воскресшим Иисусом, отправляющим их на миссию.

В первой главе Послания к Ефесянам апостол Павел воспевает Бога, благословившего нас во Христе. Это выражение – «во Христе» – стержень, на котором держатся все этапы истории спасения, подчеркнул Папа: во Христе мы были благословлены еще до создания мира; в Нем мы были призваны и искуплены; в Нем все творение будет соединено в похвалу славы Его.

Перед этим спасительным замыслом Богу подобает хвала, благословение, поклонение и благодарение. Слова Господа – «Я с вами во все дни до скончания века» – и сегодня имеют силу заставить трепетать наше сердце. Нас не перестает изумлять решение Бога евангелизировать весь мир начиная с небольшой группы учеников. То изумление, которое охватило их тогда, испытываем и мы, ведь Господь обращается к нам сегодня с теми же словами, возлагая на нас миссию благовестия.

Это изумление – продолжил Папа – спасительно, потому что оно «освобождает нас от искушения считать себя ʺна высотеʺ, питать фальшивое чувство уверенности, – ведь сегодня все на самом деле иначе, не так, как было вначале, сегодня Церковь велика и крепка, а мы получили высочайший сан среди ее иерархов… Да, в этом есть доля правды, но есть и большой обман, которым Лукавый пытается обмирщить и обезвредить последователей Христа».

Слово Божье – подчеркнул Папа – пробуждает в нас «изумление принадлежностью к Церкви, тем, что мы есть Церковь», двойной тайной – быть благословленными во Христе и идти вместе с Христом в мир, быть служителями Церкви, умеющими изумляться перед замыслом Бога, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск.