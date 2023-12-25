Папа на Св. Мессе Навечерия: наши сердца в Вифлееме, где Иисус отвергнут логикой войны (+ ФОТО)

Вечером 24 декабря Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу Навечерия Рождества, в которой приняли участие около шести с половиной тысяч паломников. Передает русская служба Vatican News.

Евангелие праздника рассказывает о рождении Иисуса в контексте переписи «по всей земле», напомнил Папа: в то время как император подсчитывает жителей мира, Бог появляется в нём смиренно и незаметно. Хотя в Библии перепись не оставила о себе доброй памяти, Иисус подчиняется ей, как один из многих:

«Мы видим не Бога гнева и наказания, а Бога милосердия, Который воплощается и приходит в мир слабым человеком; Ему предшествует весть: ‘На земле мир, в человеках благоволение’ (Лк 2,14). Наши сердца сегодня в Вифлееме, где Князь мира всё ещё отвергнут проигрышной логикой войны, грохотом оружия, которое и теперь не позволяет Ему обрести пристанище на земле (см. Лк 2,7)».

Святейший Отец подчеркнул контраст между двумя образами Бога в представлении людей. Первый рождается для всех, приближается к каждому, принимает человеческие ограничения и слабости, изменяет нашу реальность изнутри, даёт надежду, охватывает всю нашу жизнь, становится для нас и малым, и великим, справедливым и нежным, любящим через сострадание и милосердие. Второй образ, «созданный по нашему образу и подобию», связан с властью, контролем, успехом, потребительством; в глазах мира сего такой Бог лишь награждает и наказывает, устраняет проблемы и исполняет желания. Но это не так: Господь родился для всех, подчеркнул Папа и призвал верующих взирать на Бога «живого и истинного» (1 Фес 1,9). В этом и заключается чудо Рождества: «не смесь слащавых привязанностей и мирских утех, а беспрецедентная нежность Бога, Который спасает мир, воплотившись в нём».

В эту ночь Господь заявляет, что Ему есть до нас дело, ибо Он любит нас до такой степени, что считает нас дороже всего на свете. Но кто обращает на Него внимание среди множества вещей и безумной спешки вечно занятого и равнодушного мира? В Вифлееме – среди многих людей, которые приходили на перепись и уходили, – некоторые были особенно близки к Иисусу: Мария и Иосиф, пастухи, а затем волхвы. «Будем же учиться у них, – призвал Папа. – Они стоят, не сводя глаз с Иисуса, обратив к Нему своё сердце. Они не говорят, а поклоняются. Поклонение – это способ принятия Воплощения. Ведь именно в молчании Иисус, Слово Отца, становится плотью в нашей жизни».

В конце проповеди Папа Франциск вознёс молитву:

«Сегодня ночью любовь изменяет историю. Помоги нам, Господи, поверить в силу Твоей любви, столь отличной от силы мира сего. Позволь нам, подобно Марии, Иосифу, пастухам и волхвам, собраться вокруг Тебя, чтобы поклониться Тебе. Становясь похожими на Тебя, мы сможем свидетельствовать миру о великолепии Твоего лика».