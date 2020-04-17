Папа на покое Бенедикт XVI отметил свой 93-й день рождения

16 апреля 2020 г. Папе на покое Бенедикту XVI исполнилось 93 года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

Как рассказал в интервью Vatican News префект Папского Дома и особый секретарь Папы Ратцингера архиепископ Георг Генсвайн, Бенедикт XVI провел этот день у себя в монастыре Mater Ecclesiae, не принимая визитов из-за противоэпидемических мер. Однако он получил много писем и поздравлений по телефону, в том числе от брата Георга. Сегодняшний день начался со Святой Мессы – немного более торжественной, чем обычно, – и прошел в молитвах и чтении. Была соблюдена и многолетняя традиция – пение баварских песен в день рождения Папы на покое. Бенедикт XVI высоко оценил один из полученных сегодня подарков – объемную биографию Петера Зеевальда, которая будет опубликована в Германии 4 мая.

Архиепископ Генсвайн сообщил, что Папа на покое осведомлен обо всех событиях, связанных с эпидемией КОВИД-19; он ежедневно молится о больных и обо всех, кто страдает из-за пандемии.