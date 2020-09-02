Папа на общей аудиенции: сегодня солидарность может стать именно тем путем, который приведет к исцелению межличностных и социальных отношений

2 сентября Папа Франциск впервые после долгого перерыва провел общую аудиенцию с участием народа: встреча с верующими состоялась на небольшом дворе святого Дамасия возле Апостольского дворца. Папа продолжил размышления на тему «Исцелить мир», на этот раз остановившись на солидарности и добродетели веры.

Пандемия коронавируса выявила всеобщую взаимозависимость, вновь подчеркнул Папа: все мы связаны между собой как в хорошем, так и в плохом. Чтобы выйти лучшими из этого кризиса – а именно такую «цель» Папа поставил перед верующими в начале этого цикла катехизических бесед, — все мы должны сделать это вместе и в духе солидарности.

Все мы, члены человеческой семьи, имеем общее происхождение в Боге, живем в общем доме и у нас общее предназначение во Христе. Но когда мы об этом забываем, наша взаимозависимость превращается в одностороннюю зависимость одних от других, что приводит к неравенству, отверженности, ослаблению социальной ткани и деградации окружающей среды.

Поэтому принцип солидарности сейчас как никогда необходим. В нашем взаимосвязанном мире мы чувствуем, что значит жить в «глобальной деревне». Но мы, к сожалению, не всегда преображаем нашу взаимозависимость в солидарность: различные проявления эгоизма – индивидуальные, национальные и свойственные группам, наделенным властью, — наоборот, взращивают «греховные структуры».

Солидарность подразумевает приоритет жизни над присвоением благ, пояснил Папа и сослался на библейский рассказ о Вавилонской башне. В нем описано то, что происходит, когда мы пытаемся добраться до небес – то есть до нашей цели, – игнорируя связь с людьми, с творением и с Творцом. Мы строим башни и небоскребы, но разрушаем общину, унифицируем здания и языки, но умерщвляем культурное богатство. Мы хотим быть хозяевами Земли, но разрушаем ее биоразнообразие и экологическое равновесие.

Папа Франциск напомнил о средневековом повествовании, рассказывающем о «Вавилонском синдроме»: когда о время строительства башни падал и умирал человек, никто на это не реагировал, но когда падал камень, все начинали сокрушаться. Дело в том, что камень был дороже человеческой жизни. К сожалению, констатировал Папа, сегодня происходит то же самое. Когда на финансовом рынке падают акции, об этом кричат все агентства. Но они молчат о том, что тысячи людей гибнут от голода.

Полной противоположностью Вавилонской башне является Пятидесятница, продолжил Святейший Отец. Дух Святой созидает единство в разнообразии, создает гармонию. Человек перестает быть просто орудием, рабочей силой, но всем своим существом он участвует в созидании общины. В Пятидесятнице Бог вдохновляет веру общины, объединенной в разнообразии и в солидарности. Это солидарное разнообразие обладает «антителами» для того, чтобы неповторимость каждого человека, его уникальный дар, не заболел индивидуализмом и эгоизмом. Солидарное разнообразие обладает также антителами, чтобы вылечить социальные процессы и структуры, превратившиеся в системы несправедливости и угнетения. Сегодня солидарность может стать именно тем путем, который приведет к исцелению межличностных и социальных отношений после пандемии.

Пусть креативность Святого Духа, сказал в заключение Папа, воодушевит всех нас на создание новых форм дружеского гостеприимства, плодотворного братства и всеобщей солидарности.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News