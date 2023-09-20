Папа на общей аудиенции: радость Евангелия – это источник апостольского рвения (+ ФОТО)

20 сентября 2023 г. на площади Св. Петра в Ватикане Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений об апостольском рвении и говорил о святом епископе и миссионере Даниеле Комбони (1831-1881), «великом апостоле Африки». Передает русская служба Vatican News.

На общей аудиенции в среду утром Епископ Рима процитировал слова этого итальянского святого о народах африканского континента: «Они завладели моим сердцем, которое живёт только для них», «я умру с Африкой на устах». Даниеле Комбони жил в XIX веке – времени, отмеченном ужасом рабства. В перспективе рабства, отметил Папа, «ценность человека сводится к его полезности для кого-то или для чего-то». Однако Иисус, ставший человеком Бог, возвысил достоинство каждого человека и разоблачил фальшивость рабства.

Комбони понимал, что социальное рабство коренится в более глубоком несчастье – рабстве сердца и греха, от которого Господь освобождает верующих в Него. Христиане призваны бороться против любых форм порабощения, ибо, к сожалению, отметил Святейший Отец, рабство, как и колониализм, не осталось в далёком прошлом:

«В столь любимой Комбони Африке, раздираемой сегодня множеством конфликтов, вслед за политическим развязался не менее порабощающий ‘экономический колониализм’. Это драма, перед которой экономически более развитый мир часто закрывает глаза, уши и уста. Поэтому я вновь обращаюсь с призывом: хватит душить Африку! Она не рудник, который можно эксплуатировать, и не земля, которую можно грабить».

Святой Даниеле, подчеркнул Папа, был предан делу спасения Африки, он стремился к миссионерскому обновлению, привлекая к этому христиан. Люди, к которым он обращался со словом Евангелия, были для него не просто «объектами», но «субъектами» миссии. Святой хотел сделать всех христиан протагонистами евангелизации, он поддерживал местное духовенство и способствовал служению катехизаторов-мирян. Его апостольское рвение исходило от радости Евангелия и опиралось на спасительную любовь Христа.

Итальянский миссионер писал: «Необходимо воспламенять людей милосердной любовью, источником которой является Бог и любовь Христова; если человек действительно любит Христа, то лишения, страдания и мученичество становятся для него сладостью». Он хотел, чтобы миссионеры были ревностными, радостными и целеустремленными христианами, но прежде всего святыми, то есть смиренными и свободными от привязанности ко греху. В своём горячем стремлении к благовестию он никогда не действовал в одиночку, но всегда вместе с Церковью. Епископ Рима привёл знаменательные слова св. Даниеле: «У меня есть только одна жизнь, которую я могу посвятить здравию этих душ, и мне хотелось бы иметь тысячу таких жизней, которые я мог бы посвятить этой цели».

В конце обращения к паломникам Папа Франциск сказал:

«Братья и сёстры, святой Даниеле свидетельствует о любви Доброго пастыря, Который ищет заблудших и отдаёт Свою жизнь за паству. Его рвение было энергичным и пророческим, противостоящим равнодушию и отчуждению. В своих письмах он тепло отзывался о своей любимой Церкви, которая долго забывала об Африке. Комбони мечтал о Церкви, которая трудится вместе с распятыми в истории людьми, чтобы вместе с ними пережить воскресение. Его свидетельство словно повторяет всем нам, людям Церкви: ‘Не забывайте о бедных, любите их, ибо в них – ожидая воскресения – распят Иисус. <…> Не забывайте о бедных, потому что именно они откроют вам двери небес».