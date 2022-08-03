Папа на общей аудиенции: поездка в Канаду была дорогой памяти, примирения и исцеления

В среду 3 августа в Зале Павла VI Папа Франциск провёл общую аудиенцию, посвятив свои размышления недавней апостольской поездке, «паломничеству покаяния» в Канаду. «Это было путешествие, не похожее ни на одно другое»: его основной мотивацией была встреча с коренными народами, желание выразить им духовную близость и попросить прощения за вред, причинённый католиками, которые в прошлом участвовали в государственной политике насильственной ассимиляции и лишения гражданских прав. Передает русская служба Vatican News.

Девизом поездки, напомнил Папа, была фраза «Идти вместе», воплотившая стремление написать новую, важную страницу общего пути Церкви и коренных народов. Путь примирения и исцеления предполагает знание истории, внимание к жертвам, обращение и смену менталитета, подчеркнул Святейший Отец. В Масквасисе, вместе с индейцами Канады, метисами и инуитами, Папа «почтил добрую память о тысячелетней истории этих народов, живущих в гармонии со своей землей, и болезненную память о злоупотреблениях, которым они подвергались – также в школах-интернатах – из-за политики культурной ассимиляции».

Вторым шагом на этом пути было примирение: не «компромисс» между людьми, но чтобы их примирил Христос, Который есть наш мир (см. Еф 2,14). Говоря о третьем этапе, исцелении, Епископ Рима напомнил о своём паломничестве на озеро Святой Анны в праздник святых Иоакима и Анны. На этом пути памяти, примирения и исцеления, подчеркнул Святейший Отец, «рождается надежда для Церкви в Канаде и повсюду». Ученики из Эммауса шли рядом с воскресшим Иисусом: с Ним и благодаря Ему они перешли от поражения к надежде (см. Лк 24,13-35).

Епископ Рима выразил признательность за сердечный приём Церкви и властям Канады, а также напомнил о том, что, встречаясь с ними, он «подтвердил действенную волю Святейшего Престола и местных католических общин к продвижению самобытных культур с их духовными путями и вниманием к обычаям и языкам народов». Папа Франциск подчеркнул, что «колонизаторский менталитет присутствует и сегодня в различных формах идеологической колонизации, угрожая традициям, истории и религиозным связям народов, сглаживая различия, фокусируясь только на настоящем и часто пренебрегая обязанностями по отношению к самым слабым и уязвимым». Поэтому необходимо восстановить здравый баланс, гармонию между современностью и культурой предков, между секуляризацией и духовными ценностями; это, несомненно, бросает вызов миссии Церкви, призванной во всём мире сеять универсальное братство, которое уважает и поощряет местное измерение с его многочисленными богатствами (см. Fratelli tutti, 142-153). В данном контексте Святейший Отец призвал Католическую Церковь в Канаде «служить Евангелию и бедным, быть строителями надежды».

Епископ Рима напомнил о своей последней встрече на земле инуитов с молодёжью и стариками. Ключевым сочетанием, знаком времени в Канаде является диалог молодых и пожилых, идущих вместе в истории между памятью и пророчеством:

«Пусть стойкость и миролюбие коренного населения Канады послужат примером для всех коренных народов, чтобы они не замыкались в себе, но вносили незаменимый вклад в более братское человечество, умеющее любить творение и Творца».