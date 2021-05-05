Папа на общей аудиенции: между созерцанием и действием нет противоречия

5 мая на общей аудиенции, которая проходила в библиотеке Апостольского дворца Ватикана в присутствии нескольких прелатов Курии, Папа Франциск говорил о созерцательной молитве. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Свои размышления Святейший Отец начал с созерцательного измерения человека, которое еще не является созерцательной молитвой. Созерцательное измерение придает вкус нашей повседневности, отметил Папа: мы можем созерцать восходящее солнце, деревья, можем созерцать, слушая музыку или пение птиц, читая книгу, рассматривая картину или же всматриваясь в человеческое лицо. Созерцание — это прежде всего способ бытия, и он зависит не от глаз, а от сердца. Созерцание как акт веры и любви становится молитвой, дыханием наших отношений с Богом. Молитва очищает сердце и проясняет взгляд, позволяя воспринимать реальность в иной перспективе. Катехизис Католической Церкви описывает этот опыт, ссылаясь на известное свидетельство Арсского пастыря: «Созерцание – это взор веры, сосредоточенный на Иисусе. ʺЯ гляжу на Него, а Он глядит на меняʺ, — говорил крестьянин из села Арс, молившийся перед Святыми Дарами, настоятелю своего прихода святому Жану Марии Вианнею. <…> Его взор очищает сердце. Свет взора Иисуса просвещает очи нашего сердца; он помогает нам научиться все видеть в свете Его истины и Его сострадания ко всем людям». (ККЦ 2715).

«Я гляжу на Него, а Он глядит на меня!»: в созерцании не нужны слова, достаточно взгляда, достаточно убеждения, что наша жизнь охвачена столь великой любовью и ничто не может нас от нее отлучить.

Иисус – наставник этого взгляда, продолжил Папа Франциск. Секретом Иисуса были Его отношения с Небесным Отцом, и об этом ярко свидетельствует эпизод Преображения. Евангелисты помещают это событие в критический момент миссии Иисуса, когда вокруг Него растут отвержение и возмущение. Но именно в этом контексте Иисус поднимается на гору вместе с Петром, Иаковом и Иоанном: Он «преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» (Мк 9,2-3). Именно в момент наибольшее непонимания воссиял Божественный свет, свет любви Отца, наполняющей сердце Сына и преображающей всю Его личность.

Некоторые духовные наставники, отметил далее Папа, противопоставляли созерцание действию и превозносили тех, кто бежал от мира и его проблем и всецело посвящали себя молитве. На самом же деле ни в личности Иисуса Христа, ни в Евангелии нет никакого противоречия между созерцанием и действием. Вероятно, это противостояние возникло под влиянием неоплатонизма, но оно не является частью христианского послания. В Евангелии есть только одно призвание: следовать за Иисусом по пути любви, и в этом смысле любовь и созерцание – синонимы, подчеркнул Святейший Отец.