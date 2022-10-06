Папа на общей аудиенции 5 октября: у духовной жизни есть свой «пароль» (+ ФОТО)

На общей аудиенции в минувшую среду Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений о духовной проницательности, посвятив встречу её третьему элементу – самопознанию, в котором «задействованы человеческие способности: память, интеллект, воля и чувства». Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил, что самым большим препятствием для истинного распознавания и «для настоящего роста в молитве» является тот факт, «что мы не знаем себя в достаточной степени и даже не хотим знать себя такими, какие мы есть на самом деле». Забвение Божьего присутствия в нашей жизни идёт рука об руку с неведением себя, своих личных качеств и самых сокровенных желаний, подчеркнул Епископ Рима.

«Познавать себя несложно, но утомительно»: необходимо терпеливое внутреннее исследование, умение задержаться и «выключить автопилот», осознать свой образ действий, чувства и повторяющиеся мысли. Важно отличать эмоции от духовных способностей, потому что чувства не равны убеждениям, а мнения – желаниям. Наше представление о себе и о реальности иногда искажено, в частности, из-за ошибочных убеждений, основанных на прошлом опыте: они оказывают сильное влияние и ограничивают свободу выбора «того, что действительно важно», сказал Папа Франциск:

«Живя в век информационных технологий, мы понимаем важность знания пароля к программам, где хранится самая личная и ценная информация. Духовная жизнь также имеет свои ‘пароли’: есть слова, которые затрагивают сердце, ибо относятся к самому чувствительному в нас. Искуситель, то есть дьявол, хорошо знает эти ключевые слова, и важно, чтобы мы тоже их знали, дабы не оказаться там, где мы быть не хотим».

По словам Святейшего Отца, такое искушение не обязательно предлагает нечто скверное: «Часто это беспорядочные вещи, которым придаётся излишнее значение». Эти красивые, но иллюзорные вещи обладают гипнотическим притяжением, но не могут дать обещанного, оставляя в итоге в пустоте и печали. Это могут быть учёные степени, карьера, отношения – всё, что само по себе достойно похвалы, но если мы не свободны в отношении к нему, «то рискуем питать нереальные ожидания, такие как подтверждение собственной ценности». Это непонимания часто вызывает самые большие страдания, «ибо ни одна из этих вещей не может гарантировать наше достоинство».

Именно поэтому, подчеркнул Епископ Рима, важно познавать себя, знать на память «пароли от наших сердец», пункты наибольшей чувствительности: так мы сможем защититься от убедительных манипуляторов, но также сумеем распознать, что действительно важно для нас; сумеем понять суть уловки – моду сиюминутную момента или броские, поверхностные лозунги.

Эффективным помощником в этом деле является испытание совести, то есть добрая привычка спокойно перебирать в памяти события минувшего дня, оценивать принятые решения: чему именно мы придавали наибольшее значение, к чему и почему стремились и что в итоге нашли. «Прежде всего нужно научиться распознавать то, что насыщает сердце», ведь только Господь может подтвердить то, чего мы действительно стоим, отметил Папа Франциск:

«Иисус говорит нам об этом каждый день с Креста: Он умер за нас, показав, насколько мы ценны в Его очах. Нет таких препятствий или неудач, которые могли бы помешать Его нежным объятиям. Молитва и самопознание позволяют нам расти в свободе; они – основные элементы христианской жизни, ценные элементы в поисках собственного места в жизни».