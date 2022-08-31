Папа на общей аудиенции 31 августа: распознавание ведёт к радостной встрече с Богом

Утром 31 августа, на общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа Франциск начал новый цикл катехизических наставлений на тему духовной проницательности, передает русская служба Vatican News.

«Распознание – важный акт, который касается каждого, потому что принятие решений – это неотъемлемая часть жизни», отметил Святейший Отец: человек выбирает еду, одежду, направление обучения, работу, отношения. Во всех этих случаях конкретизируется план жизни, а также наши отношения с Богом.

В Евангелии Иисус говорит о распознавании с помощью повседневных образов: это рыбак, который выбирает хорошую рыбу и выбрасывает плохую; торговец, определяющий среди множества жемчужин самую ценную; это пахарь, который находит в поле сокровище (см. Мф 13,44-48). «В свете этих примеров различение духов предстаёт как упражнение ума, умения и воли, готовых воспользоваться удачным моментом: таковы условия правильного выбора». Однако за плоды благоразумия нужно чем-то платить, причём немедленно, отметил Папа: рыбак тяжело трудится, а потом выбрасывает часть улова; торговец без колебаний тратит всё, чтобы купить жемчужину, равно как человек, наткнувшийся на сокровище.

По словам Святейшего Отца, важным аспектом духовного распознавания является особая, «неземная» радость: её испытывали волхвы, увидев рождественскую звезду; это также радость мироносиц, которым ангел возвестил о воскресении Господа: «Все они нашли Бога».

«Образы земледельца, рыбака и купца – пример того, что происходит в Царстве Небесном, которое проявляется в тех повседневных делах, требующих занятия чёткой позиции. Вот почему так важно уметь различать: главный выбор может возникнуть из обстоятельств, которые на первый взгляд кажутся второстепенными».

Епископ Рима напомнил о первой, краткой встрече с Иисусом будущих апостолов Андрея и Иоанна: она кардинально и навсегда изменила их жизнь. Спустя годы евангелист будет помнить даже точное время этой встречи: «Было около десятого часа» (см. Ин 1,39). «Именно тогда в его жизни встретились временное и вечное», – подчеркнул Папа.

«Знания, опыт, привязанность, воля: вот некоторые необходимые элементы распознавания, которое требует усилий и является весьма непростой задачей, ведь – по воле Божьей – мы всегда свободны в своих решениях».

В отличие от животных человек может ошибаться, а может и не хотеть делать правильный выбор, и Библия говорит об этом с самых первых страниц, отметил Святейший Отец:

«Бог даёт человеку точное указание: если хочешь жить, если хочешь наслаждаться жизнью, помни, что ты – творение, а вовсе не критерий добра и зла; помни, что твоё решение будет иметь последствия для тебя самого, для других и для всего мира (см. Быт 2,16-17); ты можешь сделать землю великолепным садом либо превратить её в пустыню смерти. Это фундаментальный урок: не случайно он вошёл в первый диалог между Богом и человеком».

Проницательность – трудное, но необходимое условие жизни; оно требует сыновних отношений с Богом Отцом, Который не оставляет нас одних, но всегда готов посоветовать, ободрить и принять, подчеркнул в конце наставления Папа Франциск:

«Господь никогда не навязывает Свою волю, ибо хочет, чтобы Его любили, а не боялись. А любовь можно прожить только в свободе. Чтобы уметь жить, нужно научиться любить, а для этого необходимо различать. <…> Да направит нас Святой Дух! Давайте обращаться к Нему каждый день, особенно когда нам приходится делать выбор».