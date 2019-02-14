Папа на общей аудиенции 13 февраля: быть миссионерами по примеру свв. Кирилла и Мефодия

Завершая общую аудиенцию в ватиканском Зале Павла VI, Папа Франциск приветствовал многочисленных паломников с разных континентов, прежде всего молодёжь, стариков, больных и молодожёнов.

Со словами особого приветствия Епископ Рима обратился к группе верующих из Панамы, где несколько недель назад проходил XXXIV Всемирный день молодёжи, а также к арабоязычным паломникам из Сирии, Ливана и Ближнего Востока. Папа отметил, что в сегодняшнем мире очень многие наши братья и сёстры несут на себе тяжёлое бремя страданий: «Мы должны трудиться ради них и помнить о них в своих молитвах».

Святейший Отец напомнил, что 14 февраля Церковь отмечает праздник святых Кирилла и Мефодия, евангелизаторов славянских народов и небесных покровителей Европы:

«Пусть их пример поможет всем нам стать учениками и миссионерами во всех сферах жизни, ради обращения тех, кто находится далеко от нас или близко. Пусть их любовь к Господу дарует нам силу пойти на любые жертвы, дабы Евангелие стало основополагающим правилом нашей жизни».



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News