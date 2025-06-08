Папа на молебне в канун Пятидесятницы: Дух единства порождает единую миссию (+ ФОТО)

7 июня 2025 г., в канун Пятидесятницы, площадь Святого Петра преобразилась в «открытое, радушное объятие», отражающее единство Церкви: на молитвенное бдение собрались различные церковные движения и общины, многие из которых представляют собой плоды Второго Ватиканского собора. Передает русская служба Vatican News.

Папа Лев XIV приветствовал участников этой юбилейной встречи церковных движений, объединений и общин со всего мира, подчеркнув: именно Святой Дух – «безмолвный свидетель миссии» Иисуса Христа, и когда мы возносим молитву к Святому Духу, мы открываемся Царству Небесному. Именно это и есть обращение согласно Евангелию: обратиться к Царству, которое уже близко.

Святой Дух «соединяет наши истории с историей Иисуса», и мы таким образом становимся сопричастниками «всего нового, что сотворяет Бог, дабы Его воля жизни осуществилась и возобладала над волей смерти».

«На Пятидесятницу Мария, апостолы, ученицы и ученики, бывшие с ними, были облечены в Духа единства, Который навсегда укоренил их различия в едином Господе Иисусе Христе. Не множество миссий, а одна-единственная миссия. Не замкнутые и склочные, а открытые и светлые».

Значительную часть своей речи Папа Лев XIV посвятил понятию соборности, «удачно выражающему то, каким образом Дух Святой моделирует Церковь». Бог — не одиночество, а Отец, Сын и Дух Святой, и Он – Бог-с-нами. Бог сотворил мир, чтобы мы были вместе: все творение существует лишь в совокупности, и то, что мы называем историей, — это также «совместное жительство», пусть даже полное противостояний, но все же – совместное.

«Противоположность несет смерть, и это, к сожалению, у нас перед глазами каждый день. Пусть же ваши объединения и общины станут школами братства и участия, и не только в качестве мест встречи, но и как пространства для духовности».

Чтобы следовать за Иисусом по пути Заповедей блаженства, сказал далее Папа, «не нужны могущественные спонсоры, мирские компромиссы, эмотивные стратегии. Евангелизация – это дело Божье, и если оно иногда проходит через нас, то это совершается благодаря узам, которые Он делает возможными. Будьте же глубоко связаны с каждой поместной Церковью и приходской общиной, где вы взращиваете и используете свои харизмы», — пожелал участникам молитвенного бдения Святейший Отец.