Папа на канонизации десятерых подвижников: «Любить – означает служить и отдавать свою жизнь» (+ ФОТО)

В воскресенье 15 мая на ватиканской площади Святого Петра Папа Франциск совершил торжественную Мессу канонизации десяти подвижников из Италии, Франции, Нидерландов и Индии. В богослужении приняли участие около 50 тысяч паломников с разных континентов. Сообщает русская служба Vatican News.

К лику святых были причислены четыре монахини – Мария Доминика Мантовани, Мария Франциска Иисуса, Мари Ривье, Мария Иисуса Сантоканале, пятеро священников – Шарль де Фуко, Тит Брандсма, Джустино Мария Руссолилло, Луиджи Мария Палаццоло и Сезарь де Бус, а также индийский мирянин Лазарь (Девасахяам Пиллаи).

В своей проповеди Папа размышлял над словами Иисуса, произнесёнными перед трагическим уходом из этого мира к Отцу, в час предательства; эти слова – о сути христианской жизни: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13,34). Христос возлюбил нас до полного самопожертвования, подчеркнул Епископ Рима; этот аспект должен главенствовать в исповедании нашей веры: «Не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас» (1 Ин 4,10). В центре бытия верующего – не успехи и не заслуги, не доктрины и не дела, а безусловная, безвозмездная и ничем не заслуженная любовь Бога.

Эта истина, отметил Папа, требует от нас очищения самого понятия святости, которая не может основываться «на личном героизме, способности к отречению, самопожертвовании ради награды». Быть учениками Иисуса и идти путём святости – значит позволить Богу преобразить нашу жизнь силой Его любви. Именно поэтому Иисус говорит: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». «Прежде чем оставить эту заповедь, Христос омыл ноги ученикам; сказав это, Он предал Себя на древо Креста», – подчеркнул Святейший Отец:

«Любить – означает служить и отдавать свою жизнь, не ставить личные интересы на первое место; очищать себя от ядов алчности и соперничества; бороться с раком безразличия и опухолью эгоцентризма; делиться дарами и харизмами, подаренными Богом. Конкретно, нужно задаться вопросом: ‘Что я делаю для других?’ и заниматься повседневными делами в духе служения, с любовью и без шума, ни на что не претендуя».

Каждый христианин призван служить Евангелию и ближним в своей уникальной и неповторимой святости, ибо у Господа есть мечта и замысел любви для каждого, завершил проповедь Святейший Отец.