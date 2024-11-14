Папа: мученики – самые убедительные свидетели надежды

14 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников конференции, организованной Департаментом по прославлению святых на тему мученичества и самопожертвования – категории, внесённой Папой в 2017 году в процессы прославления святых. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Епископ Рима Рима напомнил, что ключевым словом этой конференции стал завет Иисуса из Евангелия от св. Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15,13)». Первый шаг к готовности пожертвовать собой, являющейся требованием святости, – преображение силой Божьей любви, которая превосходит нас и делает способными любить сверх меры, отметил Папа:

«Только любовь может стать причиной крестной смерти: любовь настолько большая, что она берет на себя все грехи и прощает их, входит в наши страдания и даёт силы их переносить; она входит даже в смерть, чтобы победить её и спасти нас. В Кресте Христа заключена вся любовь Божья, всё Его безмерное милосердие».

Затронув темы мученичества и самопожертвования, которые обсуждались на конференции, Папа отметил, что эти формы святости всегда присутствовали в истории Церкви: память о мучениках укрепляет христианскую общину, а их пример вдохновляет новые поколения на реализацию всеобщего призвания к святости.

Обращаясь к участникам конференции, Епископ Рима подчеркнул:

«Важность вашего труда в том, чтобы у Церкви всегда были живые примеры святости. Мученики – это те, кто, подражая Христу, взяли свой крест, став свидетелями спасительной силы любви».

Святейший Отец отметил, что сегодня, как и в прошлом, многие христиане подвергаются гонениям за свою веру и за стремление защищать правду, справедливость и достоинство каждого человека.

«Самопожертвование, в котором отсутствует фигура гонителя, характеризуется наличием внешних объективных условий, в которые ученик Христа добровольно помещает себя и которые приводят к смерти. В этом чрезвычайном свидетельстве святости сияет красота христианской жизни, которая становится безграничным даром, подобно Иисусу на Кресте».

Епископ Рима подчеркнул, что в булле провозглашения грядущего Юбилея «Spes non confundit» он назвал мученичество «наиболее убедительным свидетельством надежды». В этом контексте Папа напомнил о важности новой Комиссии по новомученикам – свидетелям веры, созданной в рамках Департамента прославления святых; её цель – хранить память о тех, кто в различных христианских конфессиях жертвовал жизнью ради верности Христу.