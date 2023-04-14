Папа – монахиням: будьте радостными свидетельницами Воскресшего (ФОТО)

В полдень 13 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегацию Итальянского союза главных настоятельниц (UISG). В эти дни монахини участвуют в своей 70-й генеральной ассамблее, проходящей под девизом «Синодальный путь. Свидетельницы воскресшего Господа». Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Епископ Рима подчеркнул, что первыми свидетелями воскресения Христа были именно женщины, смелые ученицы: Господь «может сломать наводящие скуку стереотипы, в которые мы пытаемся вписать Его, и изумить постоянной Божественной творческой способностью». Христос есть вечное Евангелие, Его богатство и красота неисчерпаемы. В пасхальное утро мироносицы напоминают всем христианам: если у нас хватит смелости «вернуться к источнику и восстановить изначальную свежесть Евангелия, перед нами возникают новые пути, творческие методы, иные формы выражения, более красноречивые знаки, слова, наполненные новым значением для современного мира» (Evangelii gaudium 11).

В другом евангельском отрывке говорится, что женщины «побежали возвестить ученикам Его» (Мф 28,8), отметил Папа. Присутствие Иисуса не замыкает верующих в себе, но побуждает встречаться и идти вместе с другими. Чтобы «ходить вместе», нужно позволить Святому Духу даровать нам «синодальный менталитет», смело вступая в процесс обращения, «ибо синодальность – это главный путь для Церкви, призванной обновляться благодаря Святому Духу и слушанию Слова Божьего».

По словам Епископа Рима, встреча с воскресшим Иисусом наполняет сердце надеждой, побуждает становиться «Божьей закваской в человечестве». Иными словами, «возвещать и нести Божие спасение в наш мир, который часто сбивается с пути, нуждается в ободряющих ответах, дающих надежду и новые силы для продолжения пути». Папа Франциск подчеркнул, что этот путь отмечен трудностями: малым числом призваний, многокультурностью монашеских общин, проблемами в реализации проектов, унынием сердца, сохранением верности призванию. Однако вызовы существуют, чтобы их преодолевать. «Будем реалистами, но не теряя радости, смелости и исполненной надежды самоотдачи». Речь идёт именно о надежде, открытости Святому Духу и взаимопомощи, ибо «монашеское призвание должно идти по этому пути».

В конце аудиенции Папа Франциск преподал итальянским монахиням благословение и призвал их быть ревностными свидетельницами воскресшего Господа в Церкви и в обществе, идти синодальным путём и сеять надежду.