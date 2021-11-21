Папа: монахини призваны быть матерями и сёстрами

20 ноября Папа Франциск направил видеопослание участницам всеобщего собрания Конгрегации дочерей милосердия (FdC), основанной в XVII веке святым Викентием де Полем.

Епископ Рима ссылается на тему ассамблеи – Эффата («Отверзись, откройся») – это слова Иисуса, которыми Он исцелил глухонемого. Желание открытости и встречи, отмечает Папа, присуще Конгрегации дочерей милосердия с самого начала: эта женская община была создана для того, чтобы нести любовь Христа бедным. Именно поэтому сёстры по всему миру не только помогают нуждающимся в центрах помощи, больницах, детских домах и школах, но и посещают их, выезжают к ним домой, сопровождают на жизненных путях и в духовном росте.

Папа Франциск призывает монахинь ещё раз «взглянуть на красоту их призвания»: Бог вверил их заботам Своих любимых бедняков, и Дочери милосердия становятся для них матерями и сёстрами, – не тёщами и не свекровями. Они – матери, потому что своей любовью и вниманием они порождают в сердцах любовь Бога и открывают им красоту жизни. По-сестрински они поддерживают бедных и помогают заново обрести человеческое достоинство, всё более становясь дочерьми милосердия.

Епископ Рима отмечает, что в наши времена, отмеченные многими противоречиями и маргинализацией, монахини играют историческую роль, будучи женщинами с особым призванием: они сопровождают многих жертв насилия и дискриминации, «воспитывают детей, становящихся первыми жертвами насилия со стороны взрослых»; своей заботой и улыбкой они оберегают и защищают жизнь, служа самым малым.

Папа Франциск призывает монахинь трудиться над тем, чтобы каждому были гарантированы основные права для достойной жизни, чтобы сохранить наш общий дом, передать веру и христианские ценности новым поколениям и научить их заботиться друг о друге. Бог просит нас встречаться, слушать, входить в историю, идти вместе, чтобы разделять историю человечества, и Конгрегация дочерей милосердия по-прежнему является «великой духовной силой в Церкви и в мире», подчёркивает в конце видеопослания Папа Франциск и преподаёт сёстрам апостольское благословение.



Источник: Vatican News