Папа – молодёжи: «Пусть Иисус станет вашей жизнью»

5 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников молодёжного христианского лагеря «Альфа», которые прибыли из итальянской области Молизе в сопровождении епископов, священников и воспитателей. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к молодым христианам из разных европейских стран, Папа отметил, что все они родились «в условиях секуляризации, то есть там, где в культуре доминирует не священное, а мирское». Однако человеческое сердце постоянно гложут вопросы: откуда мы взялись, что лежит в основе всего, в чём смысл жизни и страданий? «Бог очень любит вопросы; в некотором смысле, Он любит их больше, чем ответы», – подчеркнул Папа, отметив, что в Евангелии Христос учит Своих последователей задаваться главным вопросом: «В чём суть наших поисков?».

«Если человек задаёт себе этот вопрос, он молод, даже если ему восемьдесят лет. А если он не спрашивает об этом, то он уже старик, даже если ему двадцать».

Святейший Отец напомнил о своих недавних встречах с молодёжью из коренных народов Канады: они хранят ценности и традиции предков, живя «в очень современной, очень секуляризованной стране». Индейские и европейские молодые люди, по словам Папы, равны между собой в смысле человечности, отношений с Богом, ближними и творением, но эти отношения обретают полноту лишь в Иисусе Христе, Который всегда жив и наполняет всё юностью.

«Ваш лагерь, – отметил Папа, – называется ‘Альфа’, как и метод евангелизации, которым он вдохновлён. Альфа – это синоним рождения, начала, рассвета жизни. Христос есть ‘альфа’, то есть начало, и Он также есть ‘омега’, то есть конец, завершённость, полнота. Таким образом, с Христом микрокосмос, которым является человек, может быть спасён от бездны смерти и негатива и может войти в притяжение Бога, жизни, любви. Соединившись с Иисусом, каждый из нас становится семенем, которому суждено прорасти, вырасти и принести плод, но мы должны следовать за Ним».

Епископ Рима призвал молодёжь избегать эгоцентризма и стремиться к смирению, не убегать перед лицом зла, но принимать на себя бремя креста, неся его с любовью и радостью, и это возможно лишь вместе с Иисусом. Господь любит каждого, и Ему «не нужны ксерокопии, только оригиналы», процитировал Папа слова блаженного Карло Акутиса, итальянского подростка и «компьютерного энтузиаста», который указывал на «магистраль к небесам» – Евхаристию. Для него Христос был вовсе не идеей или моральным правилом, но «человеком, другом, попутчиком», подчеркнул Святейший Отец и пожелал участникам лагеря «Альфа», чтобы живой Иисус стал их жизнью.