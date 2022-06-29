Папа – молодёжи: «Будьте вестниками надежды и возрождения»

Папа Франциск направил приветственное видеопослание участникам Первого всемирного саммита по молодёжному туризму (GYTS), проходящему с 27 июня по 3 июля в итальянском городе Сорренто под эгидой Всемирной туристской организации. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к молодёжи, Епископ Рима отмечает, что для тех из них, кто ещё учится, туризм совпадает с временем школьных каникул: «То, что вы испытаете в это время, останется в вашей памяти».

Помимо отдыха и развлечений, отмечает Папа, некоторые участники саммита используют это время для волонтёрской помощи в акциях солидарности, другие помогают своим семьям или занимаются самообразованием, третьи в тишине и молитве пребывают с Богом, желая «получить свет на своём пути». Каждого из них Святейший Отец призывает «хорошо и ответственно использовать имеющееся в распоряжении время»: оно должно послужить внутреннему росту и стать подготовкой к выполнению более сложных задач.

В конце видеопослания Папа желает участникам всемирного саммита по молодёжному туризму «быть вестниками надежды и возрождения ради будущего» и преподаёт им апостольское благословение.