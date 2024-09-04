Папа – молодым итальянцам: никогда не смиряйтесь с войной

Папа Франциск направил приветственное послание молодым участникам конференции «Орудия мира», проходящей в эти дни в итальянском городке Сан-Лоренцо-ин-Скала в провинции Салерно. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчёркивает, что «перед лицом войн и множества людей, которые каждый день теряют жизни – детей, стариков, молодых людей, мужчин и женщин», – мир безотлагательно нуждается в орудиях миротворчества. «Без мира нет жизни, а есть только смерть и разрушение». Но Господь Иисус жив и хочет, чтобы жили и Его дети, подчёркивает Папа Франциск, предлагая молодёжи три «надёжных способа стать орудием мира».

Прежде всего, необходимо наполнять наши реалии жестами мира, такими как служение, проявление нежности, прощение. Святейший Отец приводит в пример блаженного фра Джерардо Сассо, основателя и первого Великого магистра Мальтийского ордена, призывая новые поколения «строить мосты дружбы и взаимной солидарности».

О мире нужно молиться всем сердцем, причем ежедневно, собираясь вместе на евхаристическом поклонении. По словам Папы, молитва – «это мощное орудие», особенно когда человек чувствует себя бессильным перед лицом глобальных трагедий. Поэтому необходимо усиленно молиться о скорейшем наступлении мира.

Святейший Отец призывает итальянскую молодёжь быть «паломниками надежды» и неустанно мечтать о справедливом мире и братстве, ибо в замысле Господнем Его дети едины и счастливы, они осознают себя братьями и сёстрами. Нельзя верить в то, что война может решить проблемы и привести к миру: она «всегда является поражением, позорной капитуляцией перед силами зла». Нужно всегда помнить обо всех жертвах, дабы память о них проложила конкретный путь к примирению, подчёркивает Епископ Рима и преподаёт участникам мероприятия апостольское благословение.